LIGHTstern zeigt E-Camper auf Basis des Ford E-Transit

Der LIGHTstern Polaris baut auf dem Ford E-Transit L2H2 auf und nutzt den bekannten Serien-Antriebsstrang. Das bedeutet in diesem Fall 135 kW Antriebsleistung und eine 68 kWh große Batterie (netto). Für den E-Transit gibt Ford eine WLTP-Reichweite von bi zu 316 Kilometern an, dabei handelt es sich aber um eine andere Karosserieversion. LIGHTstern nennt für seinen Camper-Umbau mit höherem Leergewicht aufgrund der Ausrüstung eine „realistische Sommerreichweite“ von 200 Kilometern bei Tempo 100 auf der Autobahn.

„Die aktuelle Reichweite von Elektrofahrzeugen im Nutzfahrzeugbereich liegt immer noch unter der eines Dieselfahrzeugs. Das ist unbestreitbar“, sagt LIGHTstern-Geschäftsführer Achim Trumpfheller. „Die vermeintlich unausweichliche Schlussfolgerung, dass ein Elektro-Kastenwagen deshalb kein Campervan sein kann, ist jedoch nicht zu Ende gedacht.“ Es sei keineswegs ein Naturgesetz, dass nur eine weite Reise eine gute Reise ist. Dennoch sei dies für viele Menschen immer noch der Ausgangspunkt ihrer Planung. „Es erscheint fehl am Platz, in Zeiten der Klimakatastrophe hauptsächlich darüber zu diskutieren, ob man sich vorstellen kann, weniger als 750 Kilometer am Tag zurückzulegen oder alle zwei bis drei Stunden eine Ladepause einzulegen“, wundert sich Trumpfheller. „Gerade im Urlaub gibt es doch Wichtigeres, als möglichst viel Zeit auf der Straße zu verbringen.“ Der E-Transit kann mit bis zu 115 kW geladen werden und ist so innerhalb von 35 Minuten von 15 auf 80 Prozent geladen.

Zum Ausbau gehören ein extrabreites Bett für bis zu drei Personen, eine Sitzbank über die gesamte Fahrzeugbreite plus Hocker, ein Esstisch und eine Trocken-Trenn-Toilette, die auch bei aufgebautem Bett nutzbar ist. Aber: Die Sitzbank ist mangels Sicherheitsgurten nicht während der Fahrt nutzbar, die drei Personen müssen sich vorne die Dreier-Sitzbank teilen. Und auch in dem Bett dürfte gelten: Drei Personen sind zwar möglich, für zwei ist es deutlich bequemer.

Die Schuko-Steckdose im Innenraum greift auf den Antriebsakku zu. Durch die Möglichkeit, auch Geräte mit einem Leistungsbedarf von bis zu 2,3 kW an der Energiequelle anzuschließen, ist der Polaris komplett gasfrei. Gekocht wird auf einem Induktionsfeld und auch die Standheizung arbeitet elektrisch.

An der Karosserie gibt es keine nennenswerten Änderungen, der LIGHTstern Polaris ist von außen nicht als Camper erkennbar, sondern wirkt wie ein gewöhnlicher E-Transit mit Seiten- und Heckscheibe. Um den besten Wohnkomfort zu gewährleisten, bevorzugt LIGHTstern nach eigenen Angaben einen individuellen Ausbau im Gegensatz zu herausnehmbaren Modulmöbeln. „Wenn Menschen einen Camper für ihren Urlaub mieten, interessieren sie sich nicht dafür, wie viele Säcke Rindenmulch oder Kinder theoretisch im Alltag transportiert werden könnten. Die Mieter möchten während ihrer Reise Komfort und Gemütlichkeit erleben“, erklärt Geschäftsführer Achim Trumpfheller.

Die Exemplare für die Vermietung sind komplett ausgestattet, inklusive der Küchenausstattung, Bettwäsche, der Trocken-Trenn-Toilette und auch Ladekarten für öffentliche Ladestationen. Laut Trumpfheller müssen die Mieter „nur ihre Kleidung und Lebensmittel mitbringen“.

LIGHTstern hat sich nach eigenen Angaben dem Trend des „Slow Travel“ berschrieben. „Viele Leute haben verlernt, einfach eine Weile ohne Plan an einem Ort zu sein. Stattdessen haken sie Sehenswürdigkeiten auf einer viel zu langen Liste ab und machen Fotos für Instagram, um andere Leute zu beeindrucken. Das wird weder dem Reiseland und dessen Bewohnern, noch ihnen selbst gerecht”, erklärt der LIGHTstern-Gründer weiter. „Wenn wir diesen ‚Freizeitstress‘ jedoch einmal hinterfragen, erkennen wir plötzlich, dass es nur wenig gibt, was gegen einen Elektro-Camper spricht, aber sehr viel dafür. Und das wollen wir den Menschen beweisen!“ Dafür hat das Unternehmen auch vorgefertigte „Elektro-Touren“ entwickelt, um es für Einsteiger leichter zu machen. Diese enthalten Tagesziele, an denen der Camper über Nacht aufgeladen werden kann.

Quelle: Info per E-Mail