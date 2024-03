Frankreich: EDF holt für groß angelegten HPC-Rollout Investor Morrison an Bord

Die über die Kooperation mit Morrison finanzierten HPC-Lader sollen an Straßen oder auf öffentlich zugänglichen Privatparkplätzen entstehen. Zur anvisierten Ladeleistung machen die Partner noch keine Angaben. Auch zum Startschuss für den Rollout der knapp 8.000 HPC-Lader äußern sich EDF und Morrison noch nicht. Antrieb für die Initiative ist den Partnern zufolge die Schätzung, dass die Anzahl der Elektrofahrzeuge in Frankreich bis zum Jahr 2030 auf etwa 6,5 Millionen Einheiten steigen wird, was einem jährlichen Strombedarf von etwa 15 TWh entsprechen soll.

Vonseiten EDFs wird die hunderprozentige Elektromobilitäts-Tochter Izivia den Rollout verantworten. Sie wurde 1998 gegründet und agierte lange unter dem Namen Sodetrel, ehe sie 2018 in Izivia umbenannt wurde. Ihr Geschäftsfokus variierte im Laufe der Jahre. Inzwischen ist das Unternehmen als Ladenetzbetreiber, Dienstleister und Komplettanbieter von Ladeinfrastruktur aktiv. Zuletzt gab Izivia einen Deal mit McDonald’s bekannt, wonach in Frankreich auf Parkplätzen der Schnellimbisskette bis 2025 insgesamt 2.000 HPC-Lader installiert werden sollen. Im Zuge der neuen Finanz-Allianz mit Morrison soll nun verstärkt öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur in den Fokus rücken.

„Der Verkehrssektor ist der größte Verursacher von Treibhausgasemissionen in Frankreich, und seine Dekarbonisierung stellt eine große Herausforderung für die EDF-Gruppe und IZIVIA dar“, äußert Jean-Philippe Laurent, Leiter der Geschäftsentwicklungsstrategie bei EDF. „Dank Morrison und dieser strategischen Partnerschaft stärken wir unsere strategische Position beim Betrieb von öffentlich zugänglichen Ladestationen. Wir sind überzeugt, dass die Entwicklung von Schnellladestationen die Verbreitung der Elektromobilität beschleunigen wird.“

Pia Lambert, Executive Director bei Morrison, ergänzt: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit der EDF-Gruppe und ihrer Tochtergesellschaft IZIVIA, einem großen französischen Betreiber von Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Dieses Projekt ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für Morrison auf dem europäischen Markt.“

edf.fr, morrisonglobal.com