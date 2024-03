BaWü reserviert 36 Millionen Euro zur Förderung von E-Bussen

Während das Subventionsprogramm für E-Busse auf Bundesebene („Förderung alternativer Antriebe von Bussen im Personenverkehr“) im Haushaltsjahr 2024 ausläuft und nur noch bestehende Anträge abgearbeitet werden, füllt das Land Baden-Württemberg seinen Fördertopf für die Anschaffung von Bussen wieder auf. Dabei ist spürbar, dass das Bundesland die entstehende Lücke durch die ausfallende Bundesförderung abzumildern versucht. Denn insgesamt stehen für das laufende Jahr 38,9 Millionen Euro zur Verfügung, von denen rund 90 Prozent für Fahrzeuge mit Batterie-elektrischem Antrieb reserviert sind. 2023 waren es noch 15,5 Millionen Euro Gesamtbudget, darunter nur 7,65 Millionen Euro für rein elektrische Busse.

Konkret werden für emissionsfreie Fahrzeuge in diesem Jahr also Förderanträge in Höhe von rund 36 Millionen Euro bewilligt. Damit will das Land insgesamt 207 Linien- und On-Demand-Busse (sogenannte Bürgerbusse) bezuschussen. Davon werden 95 Fahrzeuge in ländlichen Regionen fahren.

Die Förderung soll laut Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann einen großen Schub für die Transformation der Flotten weg vom Diesel und hin zu klimafreundlichen Antrieben leisten. Und: „Erfreulich ist, dass in diesem Jahr sieben Anträge auf Bürgerbusse eingereicht wurden. Die Fördermittel in diesem Bereich betragen insgesamt 281.000 Euro“, so Hermann. Ebenso könnten in diesem Jahr neun Fahrradanhänger gefördert werden.



baden-wuerttemberg.de