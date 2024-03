Erste Details zum E-SUV Rivian R2 durchgesickert

Das berichtet unter anderem das US-amerikanische Portal Electrek. Demnach soll der Quellcode auf Rivians Webseite eine Menge Details über das Fahrzeug enthalten haben. Inzwischen wurde die Seite aktualisiert und dieser entfernt. Durchgesickert ist auf diese Weise aber, dass der R2 zu Preisen ab 47.000 US-Dollar (umgerechnet rund 43.300 Euro) starten und bis zu 531 Kilometer (Originalangabe: 330 Meilen) Reichweite bieten soll. Der Marktstart ist den Quellcode-Infos zufolge für 2026 geplant.

Klar ist, dass Rivian mit dem R2 in den Massenmarkt vorstoßen will. Das E-SUV soll kleiner und erschwinglicher ausfallen als die beiden Premium-Fahrzeuge R1S und R1T. Vor allem soll der Volumenstromer Rivians Geschäft profitabel machen. Zur Entwicklung des neuen Einstiegsmodells griff der US-Autobauer aber wiederum auf Erkenntnisse aus dem R1-Programm zurück.

Wie „Electrek“ schreibt, waren in dem Quellcode die Maße von 185,6 x 75 x 66,9 Zoll enthalten, was in Metern 4,71 x 1,91 x 1,70 macht. Genannt werden für den Fünfsitzer ferner ein Springvermögen, um in 3 Sekunden auf 60 Meilen pro Stunde zu beschleunigen, was knapp den 100 km/h entspricht. Geladen werden kann der R2 wohl per NACS oder CCS.

Weitere Details dürften mit der offiziellen Präsentation in zwei Tagen publik werden. Festzuhalten bleibt schon einmal, dass der R2 mit 531 Kilometern einen guten Reichweiten-Wert erreicht. Diese dürfte aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht für den Basispreis von 47.000 Dollar zu haben sein. Mehr dazu im Laufe dieser Woche.



electrek.co