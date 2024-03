Samsung SDI will Feststoffbatterien ab 2027 in Serie bauen

Das schreibt der südkoreanische Batteriehersteller in einer Mitteilung zur InterBattery 2024, die am 6. März in Seoul beginnt. Das Unternehmen spricht dabei ausdrücklich von einer „all solid-state battery“, also nicht von Batteriezellen mit halbfestem Elektrolyt, die teilweise auch als Feststoffbatterien bezeichnet werden. Samsung SDI hat zwar bereits vor einem Jahr seine Pilotproduktion für Feststoffzellen in Betrieb genommen, aber bisher noch keinen Zeitplan für die Massenfertigung genannt. Mit 2027 gibt es nun erstmals eine konkrete Aussage.

In der Mitteilung zur InterBattery 2024 nennt Samsung SDI aber nur die volumetrische Energiedichte von 900 Wattstunden pro Liter, jedoch keine gravimetrische Energiedichte, die das Gewicht in Relation zum Energiegehalt setzt. Bei der Aussage, dass die Energiedichte der Solid-State-Zelle 40 Prozent höher sei als bei den derzeit in der Produktion befindlichen, prismatischen Zellen von Samsung SDI, wird ebenfalls nicht angegeben, ob sich dieser Wert auf das Gewicht oder das Volumen bezieht. Klar ist aber: Eine höhere Energiedichte kann entweder zu einer höheren Reichweite führen oder zu kleineren und günstigeren Akkus bei gleicher Reichweite. Zudem sind Feststoffzellen deutlich sicherer, da der leicht entflammbare Flüssigelektrolyt fehlt.

Allerdings geben die Südkoreaner selbstbewusst an: „Die Batteriesparte von Samsung plant, die branchenweit höchste Energiedichte in ihrem ASB-Produkt zu erreichen, indem sie die firmeneigenen Festelektrolyt- und anodenlosen Technologien einsetzt, wobei letztere eine höhere Kathodenkapazität ermöglichen.“

Die bereits erwähnte Pilotanlage im Forschungszentrum Suwon liefere derzeit Prototypen-Zellen. „Die Roadmap von Samsung SDI wird zeigen, dass jeder Aspekt des Plans für die Massenproduktion aller Festkörperbatterien im Jahr 2027 auf dem richtigen Weg ist, von der Entwicklung über die Produktionslinie und den Projektstart bis hin zum Lieferkettenmanagement“, so das Unternehmen.

Neben einem Fahrplan zum Erreichen der Massenproduktionsreife für Feststoffakkus wird Samsung SDI auf der Messe eine Reihe von Batterietechnologien präsentieren, die schnelleres Laden und Akkus mit extrem langer Lebensdauer umfassen. So werden eine Ladedauer von nur neun Minuten angekündigt, um von acht auf 80 Prozent zu laden, jedoch soll die entsprechende Technologie dahinter erst 2026 serienreif sein. Die Akkus mit einer Nutzungsdauer von 20 Jahren sollen erst 2029 debütieren.

