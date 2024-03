Rivian R2 kommt mit 550 km Reichweite / VW streicht ID.3-Produktion in Wolfsburg – eMobility update

1 – VW ID.7 Tourer ab 54.795 Euro bestellbar

Der vor rund drei Wochen präsentierte VW ID.7 Tourer kann in Deutschland ab sofort konfiguriert und bestellt werden. Die Preise beginnen bei rund 54.800 Euro. Damit liegt der Kombi zumindest beim Listenpreis unter der ID.7 Limousine. Zum Vorverkaufsstart ist der elektrische Kombi als ID.7 Tourer Pro mit einem 210 kW starken E-Antrieb sowie der 77 Kilowattstunden großen Batterie konfigurierbar.

2 – VW streicht geplante ID.3-Produktion in Wolfsburg

Wir bleiben noch kurz bei Volkswagen: Die Marke hat die geplante Überlaufproduktion des Elektromodells ID.3 in Wolfsburg gestrichen. Das dürfte mit der niedrigen Nachfrage bei dem ersten MEB-Modell zusammenhängen. Der Konzern habe entschieden, das kompakte Elektromodell weiter ausschließlich in Sachsen zu bauen, sagte ein Sprecher am Freitag in Wolfsburg. Der für Sommer geplante Montagestart im Stammwerk in Niedersachsen ist wieder abgesagt worden.

3 – Rivian zeigt kompakten R2 für 45.000 Dollar

Der US-Elektroauto-Hersteller Rivian hat sein erstes Modell der nächsten Generation präsentiert – gemeint ist der kompakte R2. Dieser folgt auf die bisherigen großen Fahrzeuge, also das SUV R1S und den Pickup R1T. Und damit nicht genug: Mit dem R3 gab Rivian auch einen überraschenden Ausblick auf ein noch kleineres Modell. Beide Newcomer bauen auf einer neuen Plattform auf und erscheinen wahlweise mit einem, zwei oder drei Elektromotoren. Bei dem Drei-Motor-Antrieb sind zwei Motoren an der Hinterachse verbaut und einer vorne

4 – Mennekes launcht neue Wallbox-Generation

Der Sauerländer Mittelständler Mennekes hat neue Wallbox-Serie vorgestellt. Die Produktfamilie AMTRON 4You deckt die ganze Bandbreite des Ladens zu Hause ab, während sich die AMTRON 4Business an professionelle Anbieter im halböffentlichen Bereich wendet. Alle Wallboxen der neuen Serie verfügen über ein fest angeschlagenes Kabel mit 7,5 Metern Länge. Dreiphasiges Laden mit 11 kW ist Standard, einige Versionen sind auch optional mit 22 kW Ladeleistung verfügbar.

5 – Airbus enthüllt E-Flugtaxi namens CityAirbus NextGen

Airbus hat den Prototyp seines vollelektrischen Flugtaxis für den Einsatz in Großstädten präsentiert. Der CityAirbus NextGen soll noch in diesem Jahr seinen Jungfernflug antreten. Mit technischen Details hält sich Airbus noch bedeckt. Der Konzern äußert lediglich, dass sein CityAirbus der Zwei-Tonnen-Klasse auf eine Spannweite von etwa zwölf Metern kommt und für eine Flugreichweite von 80 Kilometern entwickelt wurde.