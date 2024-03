Mennekes launcht neue Wallbox-Generation für private und gewerbliche Nutzer

Alle Wallboxen der neuen Serie verfügen über ein fest angeschlagenes Kabel mit 7,5 Metern Länge. Dreiphasiges Laden mit 11 kW ist Standard, einige Versionen sind auch optional mit 22 kW Ladeleistung verfügbar.

Die AMTRON 4You für das Heimladen ist in drei Versionen verfügbar: Die Einstiegsversion mit der Kennziffer 100 „fokussiert sich rein auf das einfache Laden“, so Mennekes – das Laden mit bis zu 22 kW ist möglich, aber nicht viel mehr. Die AMTRON 4You 300 bietet bereits einen Zugangsschutz per RFID mit und ist zum anderen zum Solarladen geeignet. Durch einen externen Zähler kann die Wallbox herstellerunabhängig solarladen und ist leicht in bestehende PV-Systeme integrierbar. Die AMTRON 4You 500 as Top-Modell der Heimlade-Serie bietet etwa eine App-Steuerung, smartes PV-Laden mit führenden Energiemanagementsystemen und den einfachen Datenexport z.B. für die Abrechnung des Ladestroms für den Dienstwagen mit dem Arbeitgeber.

In der AMTRON 4Business-Reihe ist zum Start das Modell 700 im Angebot. Diese übernimmt im Grunde die Technik der AMTRON 4You (etwa den RFID-Zugang), ergänzt um eine flexiblerBackend-Anbindung (OCPP) und Mobilfunkmodem. Der MID-Zähler ist von außen ablesbar. Ab Oktober soll es auch eine eichrechtskonforme Variante geben.

Bild: Mennekes Bild: Mennekes

Bei der Entwicklung der neuen Wallbox-Serie wurde laut Mennekes auf eine einfache Installation der Geräte geachtet. Eine Installateurs-App führt durch Installation und Inbetriebnahme und erleichtert später die Verwaltung der Wallboxen. Und als Clou für die Kunden verfügt die Wallbox über ein auswechselbares Frontcover: Es stehen elf verschiedene Farben als Zubehör zur Auswahl, die einfach gewechselt werden können.

„Wir haben den Produktnamen 4You bei unseren neuen Wallboxen wörtlich genommen“, sagt Mennekes-Geschäftsführer Volker Lazzaro. „Die Wallboxen sind optisch individualisierbar – je nach Geschmack mit dezenten oder bunten Farben. Zudem kann ein individuelles Ladeprofil hinterlegt werden. Und ganz wichtig: Sie sind 100 Prozent klimaneutral hergestellt und made in Germany.“

Die Modelle AMTRON 4You 100 und 300 sind sofort lieferbar. Das 500er Top-Modell der 4You-Linie und die AMTRON 4Business 700 sollen laut Mennekes ab Anfang Juli ausgeliefert werden.

mennekes.de (Mitteilung), mennekes.de (Produktübersicht)