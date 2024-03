Barcelona: Städtisch betriebenes Ladenetz wächst auf 1.000 Ladepunkte an

Das Netzwerk Endolla Barcelona wird vom städtischen Unternehmen Barcelona de Serveis Municipals (BSM) betrieben und soll aktuell 3.300 aktive Nutzer und durchschnittlich 14.000 Ladevorgänge pro Monat verzeichnen. Dem Betreiber zufolge deckt das Netz alle Stadtteile Barcelonas ab und bietet zurzeit in der Regel 50-kW-DC-Lader oder 3,7-kW-AC-Anschlüsse. Im Zuge der Verdichtung sind aber nun Schnelllader mit bis zu 160 kW und AC-Lader mit 7,4 kW geplant.

Die aktuelle Ausbaustufe von Endolla Barcelona wurde durch ein Investment von 25 Millionen Euro im Rahmen des EU-Konjunkturparkets Next Generation EU möglich. „In Erwartung der künftig steigenden Nachfrage sollen in den nächsten Jahren 3.000 Ladepunkte erreicht werden“, heißt es in einer begleitenden Mitteilung. Dazu will die BSM nach eigenen Angaben in den nächsten fünf Jahren mindestens 15 Millionen Euro investieren.

Neben Schnellladern an den Straßen und Normalladern auf BSM-Parkplätzen sollen auf letzteren auch Batteriewechselstationen für Elektromopeds eingerichtet werden. Diese Initiative baut auf einem Pilotprojekt mit verschiedenen Betreibern von Elektro-Mopeds auf den Parkplätzen der BSM auf.

barcelona.cat, bsmsa.cat (auf Katalanisch), endolla.barcelona