VinFast-Gründer baut eigene Ladeinfrastruktur-Firma auf

Wie die Nachrichtenagentur „Reuters“ schreibt, soll V-Green die Aufgabe zusammen mit Partnern angehen. „V-Green wird direkt nach Grundstücken und Partnern suchen, um sein Ladenetzwerk in den Schlüsselmärkten von VinFast aufzubauen und zu erweitern“, erklärt Pham Nhat Vuong, der VinFast nicht nur 2017 gegründet hat, sondern dem Hersteller seit einigen Monaten auch als CEO vorsteht. In einer inzwischen eingegangenen offiziellen Mitteilung heißt es, dass V-Green aus der Entwicklungsabteilung für Ladestationen von VinFast ausgegliedert wurde.

An V-Green hält der Milliardär 90 % der Anteile. Zur angestrebten Ladeleistung oder zu den bevorzugten Standorten liegen keine Informationen vor. So bleibt unklar, ob V-Green vor allem Anlaufstellen an Autobahnen oder innerorts, nur öffentlich oder auch halb-öffentlich anstrebt. Klar ist: In Vietnam wird V-Green für den Betrieb und die Verwaltung des bestehenden VinFast-Ladenetzes verantwortlich sein. Zunächst soll der Ladedienst für VinFast-Fahrzeuge exklusiv sein. Nach fünf Jahren werde eine Ausweitung auf andere Elektroauto-Hersteller erwägt, heißt es bei „Reuters“.

Als Kapital sollen dem neuen Unternehmen in den kommenden zwei Jahren

etwa 10 Billionen Dong (rund 371 Millionen Euro) zur Verfügung stehen. Damit sollen neue Ladestationen gebaut, alte modernisiert und das bestehende Netz vervollständigt werden.

Nguyen Duc Thanh, CEO von V-Green, wird in der offiziellen Mitteilung wie folgt zitiert: „Die Entscheidung des Gründers von VinFast, V-Green zu gründen, ist ein strategischer Schritt, um die nachhaltige Entwicklung von VinFast weltweit zu unterstützen und zu fördern.“ Die Bereitschaft des Vorsitzenden Pham Nhat Vuong, sein persönliches Vermögen zur Unterstützung von V-Green einzusetzen, zeige dieses Engagement. „Es reduziert den Investitionsbedarf von VinFast in die Infrastruktur und bietet maximale Unterstützung für die schnelle Entwicklung des EV-Herstellers. Dies unterstreicht die Entschlossenheit, den umweltfreundlichen Verkehr in Vietnam und weltweit zu fördern.“



reuters.com, media-outreach.com