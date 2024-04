Elektroboot-Hersteller X Shore wirbt 8,5 Millionen Euro ein

An der neuen Runde beteiligten sich laut einer Mitteilung von X Shore mehrere bestehende Investoren, darunter auch Firmengründer Konrad Bergström. Die umgerechnet 8,5 Millionen Euro wollen die Schweden in die Produktentwicklung und in den Ausbau ihrer Vertriebs- und Marketingaktivitäten investieren. Nicht vorgesehen ist das Geld zur Errichtung der Fabrik „X Shore Industries 1“, denn: „Deren Finanzierungsanforderungen sind bereits erfüllt“, teilt der Elektrobootbauer mit.

X Shore gibt als eine seiner Prioritäten zudem an, mit seinem Geschäft rentabel werden zu wollen – „wenn auch in einem angesichts der Marktbedingungen geänderten Zeitrahmen“, wie es heißt. Damit weist das Unternehmen auf zuletzt turbulente Zeiten hin. Laut dem Portal „Tech EU“ entließ X-Shore Anfang 2023 zehn Prozent seiner Mitarbeiter. Außerdem soll das Unternehmen mit einem Mangel an Teilen konfrontiert gewesen sein, wodurch sich die Produktionskapazitäten „drastisch“ reduzierten. Auch der Mittelzufluss in den jüngsten Finanzierungsrunden habe nachgelassen, so das Portal.

X Shore bietet aktuell drei Modelle an. Das Erstlingswerk und Flaggschiff-Modell Eelex 8000, das auf derselben Plattform aufbauende 8-Meter-Elektroboot X Shore Pro für den professionellen maritimen Sektor wie Shuttle-Dienste und Küstenwachen sowie das mit Preisen ab 99.000 Euro deutlich günstigere 6,5-Meter-Boot X Shore 1. Außerdem kündigte der schwedische Elektroboot-Hersteller Mitte 2023 an, mit Bosch Engineering an der Verbesserung des X Shore 1-Antriebs arbeiten zu wollen.

Die neueste Finanzierungsrunde kommentiert René Hansen, seit Ende 2023 CEO von X Shore, wie folgt: „Unser Weg ist geprägt von der Verschmelzung von Spitzentechnologie, funktionalem Design und einem unerschütterlichen Engagement für nachhaltige Leistung. Die unerschütterliche Unterstützung unserer Anteilseigner seit meinem Amtsantritt war entscheidend, und wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit unserem visionären Gründer Konrad Bergström zu vertiefen.“

Laut Firmengründer und Investor Konrad Bergström ist X Shore eine weltweit anerkannte schwedische Marke, die von der maritimen und technischen Industrie sowie von allen, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, stark unterstützt wird. „Das Wohlwollen des Sektors ist trotz der jüngsten Herausforderungen, die das Unternehmen erlebt hat und die dazu geführt haben, dass X Shore den Fokus auf seine Gründungsvision verloren hat, konstant geblieben. Unser neuer CEO René Hansen hat X Shore bereits wieder fest auf Kurs gebracht und in kurzer Zeit Bemerkenswertes erreicht.“ Nachdem er mehrere Jahre lang nicht mehr operativ an X Shore beteiligt gewesen ist, sei er stolz darauf, wieder dabei zu sein und dazu beizutragen, dass die nordische Innovation die Umstellung auf Elektroboote vorantreibt.

Quelle: Infos per E-Mail