Neuer Ladepark von Mer in Spittal an der Drau

Sowohl die Planung und Umsetzung als auch der Betrieb und die Wartung des neuen und überdachten Ladeparks in Spittal liegen vollständig in der Hand von Mer Austria. Obwohl das Areal von bisher landwirtschaftlich genutzter Fläche umgestaltet werden musste und damit laut dem Unternehmen eine aufwendigere Erschließung erforderte, konnte der Hauptbau für den Ladepark innerhalb von sechs Monaten umgesetzt werden.

„Attraktive Lademöglichkeiten an Verkehrsknotenpunkten und beliebten Reiserouten sind eine Grundvoraussetzung, um die Elektrifizierung des Straßenverkehrs in Österreich weiter zu forcieren“, betont Anton Achatz, Geschäftsführer der Mer Austria GmbH. „Wir freuen uns daher sehr, mit dem Ausbau des Ladeangebots in Spittal an der Drau unseren Beitrag dazu leisten zu können und nachhaltige Mobilität erlebbar zu machen.“

Die Inbetriebnahme des Standorts nahe dem Verkehrsknoten der Tauern Autobahn Spittal/Millstätter See erfolgt in zwei Phasen. Derzeit stehen drei Alpitronic Hypercharger mit insgesamt sechs Ladepunkten bereit. Bis September 2024 sollen auch die restlichen Schnelllader ans Netz gebracht werden, womit nach der zweiten Phase neun Schnelllader mit insgesamt 18 HPC-Ladepunkten mit jeweils bis zu 400 kW zur Verfügung stehen sollen.

Für den Start eines Ladevorgangs sei lediglich die MerConnectME-App, eine herkömmliche Ladekarte eines Roaming-Anbieters oder eine Kreditkarte erforderlich. In naher Zukunft soll zudem die Möglichkeit des Plug&Charge-Ladens möglich sein.

Die neuen Ladepunkte ergänzen das wachsende Ladenetz von Mer in Österreich. Beim Ladeinfrastruktur-Ausbau setzt das Unternehmen auf eine Mischung aus regionalen Standortpartnerschaften wie etwa mit der Systemgastronomiekette McDonald’s Austria sowie eigenen Green-Field-Ladeparks.

Quelle: Info per E-Mail