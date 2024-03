Delta präsentiert 500-kW-Ladesäule

Tatsächlich ist in der Mitteilung sogar von einem „bemerkenswerten Verhältnis von Ladeleistung zu Platzbedarf“ die Rede, weshalb die UFC 500 für Betreiber bei mangelndem Platzangebot eine „hervorragende Lösung“ sei. Allerdings bieten auch andere Ladesäulen ein solches All-in-One-Prinzip bei ähnlichem Platzbedarf wie der neue HPC von Delta. Oder bei Kombinationen von Schaltschränken mit kleinen Dispensern am Ladeplatz selbst sind ebenfalls platzsparende Konstellationen möglich.

Optisch ähnelt die neue Säule den bekannten Modellen wie etwa der UFC 200. Die Besonderheit ist oben auf der Ladesäule zu finden, denn Delta betont das neue Kabelmanagement-System: Auf dem Dach der Ladestation ist ein beweglicher Arm installiert, der die Reichweite des Ladekabels um bis zu vier Meter verlängert. So soll die Ladesäule neben öffentlichen Installationen auch für Depots und Flottenlösungen beim Laden von schweren E-Lkw und -Bussen geeignet sein, da die verschiedensten Ladeport-Positionen erreicht werden können.

Im Gleichrichtermodul setzt Delta auf SiC-Halbleiter, um einen höheren Wirkungsgrad zu erzielen. „Deltas patentierte interne Schaltungstopologie ermöglicht außerdem ein kompaktes und leichtes Leistungsmodul, das selbst von einem einzelnen Techniker einfach zu handhaben ist“, heißt es in der Mitteilung. Zudem soll die Inbetriebnahme und Administration vereinfacht worden sein, damit die Ladesäule für die Betreiber eine „dauerhafte, langfristige Investition“ wird. In die Säule ist auch direkt ein Kreditkartenlesegerät integriert, damit bei einer öffentlichen Installation die Ladesäule auch ohne Vertrag genutzt werden kann.

Für ein Lastmanagement kann die UFC 500 zudem in das „DeltaGrid EVM“ integriert werden, also das Energiemanagementsystem des Herstellers. Damit sollen Lastspitzen vermieden und der Energieverbrauch reduziert werden, so Delta. Das Unternehmen wird die neue HPC-Säule auch auf dem Nordic EV Summit ausstellen, der am 4. und 5. April in Oslo stattfindet.

„Die UFC 500 bietet ultraschnelles Laden von Elektrofahrzeugen, senkt aber durch die Integration in unser EV-Lademanagementsystem DeltaGrid EVM sowie in unsere Energiespeicherlösungen die Lastspitzen auf dem Versorgungsnetz“, sagt Vincent Lin , Vizepräsident für eMobility und intelligente Energielösungen bei Delta EMEA. „Mit dieser leistungsstarken Kombination werden die Vorzüge von EV-Lade- und intelligenten Energiemanagementlösungen bestens miteinander vereint. Die daraus resultierenden Leistungen und Effizienz bieten ideale Voraussetzungen, um die heutigen und zukünftigen Ladeanforderungen der CPOs zu erfüllen.“

prnewswire.com