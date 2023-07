Delta erhält Eichrechts-Zertifikat für UFC200

Delta Electronics hat die Bescheinigung erhalten, dass seine HPC-Säule UFC200 mit 200 kW Leistung jetzt mit dem deutschen Eichrecht konform ist. Neue Säulen werden direkt mit eichrechtskonformer Technik ausgeliefert, bestehende Ladesäulen können nachgerüstet werden.

Delta ist nach eigenen Angaben einer der wenigen Hersteller, der die Prüfung nach dem deutschen Mess- und Eichgesetz mit seinen DC-Ladestationen erfolgreich bestanden hat. Neben der Zulassung von Modul B für das Design umfasst die Zertifizierung auch Modul D für die Produktion von Delta.

Säulen der UFC200-Serie wurden laut Delta nach eigenen Angaben bisher an über 2.000 Standorten in Europa, dem Nahen Osten sowie Afrika (EMEA) installiert. Diese vor Ort installierten Ladeeinrichtungen können bezüglich der Eichrechtsanforderungen nachgerüstet werden, ohne dass ein kompletter Austausch erforderlich ist.

Die UFC200-Serie wurde speziell für die EMEA-Region entwickelt und bereits im Jahr 2020 vorgestellt. Eine Besonderheit: Das CCS-Ladesystem liefert bis zu 400 Ampere Ladestrom, laut Delta Electronics soll trotz dieser Stromstärke kein flüssigkeitsgekühltes Kabel verwendet werden. Möglich wird das laut Hersteller durch ein „innovatives Temperaturmanagementsystem“, dass die Effizienz bei dem maximalen Ladestrom von 400 Ampere um bis zu 1,2 Prozent im Vergleich zu flüssigkeitsgekühlten Kabelsystemen erhöhen soll.

Die UFC200-Säulen sind mit einem Terminal für Kredit-/Debitkartenzahlungen und einem integrierten Touchpad für die PIN-Eingabe ausgestattet. Das deutsche Mess- und Eichrecht sieht bekanntlich vor, dass Ladestationen mit einem kalibrierten Energiemesssystem betreiben werden müssen, um Energie an Verbraucher zu verkaufen. Dabei muss nicht nur der Zähler selbst, sondern auch die korrekte Produktion der Säule zertifiziert werden.

„Die ultraschnelle Ladeeinrichtung UFC200 von Delta wurde von den großen Betreibern von Ladestationen (CPOs) sowie von den Automobilherstellern in der EMEA-Region gut angenommen“, sagt Hans-Peter Glauser, Produktmanager der Einheit Electric Vehicle Charging Systems bei Delta Electronics für die EMEA-Region. „Angesichts seiner Beliebtheit haben wir es uns zur Priorität gemacht, unsere Unterstützung für das deutsche Eichrecht zu zeigen, indem wir sicherstellen, dass unsere ultraschnellen Ladeeinrichtungen mit dem Gesetz konform sind. So können CPOs und EV-Fahrer Ihre Dienstleistung EV-Schnellladung transparent und konform anbieten beziehungsweise nutzen.“

Übrigens ist Delta Electronics kürzlich auch dem S.A.F.E. e.V. beigetreten – „um zukünftig seine Designkompetenz, Anwendungswissen und neueste Entwicklungen in Bezug auf das Eichrecht, Rechnungsstellung und die Transparenzsoftware weiter auszubauen“, wie es in der Mitteilung heißt.

Quelle: Info per E-Mail (deutsche Mitteilung), delta-emea.com