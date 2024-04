Milence plant Ladepark zwischen Malmö und Stockholm

Die neue Ladestation wird auf einem 10.000 Quadratmeter großen Grundstück in Ödeshög errichtet, einem Standort an der stark befahrenen Autobahn E4. Die Entfernung beträgt 260 Kilometer nach Stockholm und 350 Kilometer nach Malmö. Der Lade-Hub liegt dabei unter anderem in der Nähe eines im Bau befindlichen Logistikzentrums.

Die Eröffnung ist für September 2024 geplant. Zunächst soll es acht CCS-Ladepunkte geben, die 400 kW Leistung liefern. In einer zweiten Phase soll der Standort auf 16 Ladeplätze erweitert werden und auch MCS-Lader bieten, also Ladegeräte im Bereich 1.000 kW, was einem Megawatt entspricht. Noch wartet die Branche allerdings auf die finale Version des MCS-Standards.

Anja van Niersen, CEO von Milence, sagt über diesen zweiten Lade-Hub in den nordischen Ländern: „Schweden ist ein Vorreiter im Bereich des elektrischen Straßenverkehrs, und mit dem neuen Ladepark in Ödeshög ist Milence stolz darauf, ein Pionier bei der Anbindung der wichtigsten Städte des Landes an nachhaltige Energielösungen zu sein. Dieser Ladepark erweitert nicht nur unser Netzwerk, sondern festigt auch den grünen Korridor zwischen Stockholm und Malmö und ist ein wichtiger Schritt in unserem Engagement für die Elektrifizierung der wichtigsten schwedischen Verkehrswege.“

Der Standort Ödeshög wird dem Unternehmen zufolge zahlreiche Annehmlichkeiten bieten, die auf die Fahrer zugeschnitten sind. Zu den geplanten Einrichtungen gehören eine Lounge, Duschen und Toiletten.

Erst vor wenigen Tagen hatte Milence bekanntgegegen, dass es seinen ersten schwedischen Ladepark in Varberg zwischen Göteborg und Malmö errichtet. Auch dort installiert Milence zuerst CCS-Ladepunkte, während MCS-Ladepunkte ebenfalls in einer zweiten Ausbaustufe folgen sollen.

Milence plant in Europa im Auftrag seiner Anteilseigner Daimler Truck, Traton und der Volvo Group die Installation von 1.700 Ladepunkten in 15 europäischen Ländern bis 2027 . Im Dezember 2023 eröffnete der erste Ladepark des Unternehmens im niederländischen Venlo , im April 2024 folgte ein Ladepark in der französischen Normandie. Auch der erste Ladepark in Belgien steht kurz vor der Eröffnung, während ein deutscher Ladepark noch auf sich warten lässt.

Jüngst haben wir zusammengefasst, wie sich Milence kurz vor der Einführung des Megawattladens aufgestellt hat. Der Artikel bietet Einblick in die Planungsprozesse und den Aufbau der Standorte.

milence.com