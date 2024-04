Standort Varberg: Milence baut ersten Lkw-Ladepark in Skandinavien

Der erste Milence-Ladepark Skandinaviens wird in Varberg entstehen – einer Stadt, die zwischen Göteborg und Malmö gelegen ist. Der Standort sei ein beliebter Zwischenstopp für Spediteure und Lkw-Fahrer und die Ladestation liege strategisch günstig in der Nähe der Autobahn E6, teilt Milence mit. Die Entwicklung der Ladestation in Varberg ist dem Unternehmen zufolge der erste Schritt zur Elektrifizierung der Verkehrswege in den nordischen Ländern.

In einer ersten Phase erhält der Lade-Hub in Schweden acht Ladeplätze, die von vier CCS-Ladern mit je 400 kW und zwei Anschlüssen versorgt werden. Für eine zweite Phase sind in Varberg zusätzliche Ladestationen vorgesehen, darunter auch MCS-Lader. Zur Verfügung stehen werden am Standort zudem eine Aufenthaltslounge sowie Duschen und Toiletten.

„Vor kurzem haben wir mehrere Standorte in Westeuropa angekündigt, und ich freue mich, dass wir nun die Entwicklung unseres ersten Standorts in den nordischen Ländern bekannt geben können“, äußert Milence-CEO Anja van Niersen. „Unsere Initiative zur Schaffung leistungsfähiger grüner Korridore in ganz Europa gewinnt durch unseren künftigen Fahrplan an Dynamik. Wir haben weitere Pläne, unser Netz im kommenden Jahr um mehrere wichtige Standorte zu erweitern, von denen einige bereits unter Vertrag und in der Entwicklung sind und die alle an strategisch wichtigen Gebieten liegen und für alle Lkw zugänglich sind.“

Milence plant in Europa im Auftrag seiner Anteilseigner Daimler Truck, Traton und der Volvo Group bekanntlich die Installation von 1.700 Ladepunkte innerhalb von fünf Jahren – also bis Ende 2027. Der Anfang ist mit dem ersten in Betrieb genommenen Ladepark in Venlo nahe der niederländisch-deutschen Grenze gemacht. Noch in diesem Monat soll zudem ein Standort in der französischen Normandie betriebsbereit sein. Und für das laufende Quartal ist die Eröffnung eines Ladeparks im belgischen Hafen Antwerpen-Brügge angekündigt. Noch nicht final bestätigt, aber bereits angekündigt ist darüber hinaus eine weitere Location im belgischen Gent. Bis 2027 soll sich das Ladenetz des Joint Ventures bereits über 15 Nationen spannen.

Jüngst haben wir zusammengefasst, wie sich Milence kurz vor der Einführung des Megawattladens aufgestellt hat. Denn: 2025 sollen in Ladeparks des Unternehmens auch erste MCS-Lader verbaut werden.

milence.com