VW ID.Buzz GTX mit Allrad / BMW Vision Neue Klasse X / Renault Komponenten-Wiederaufbereitung

1 – BMW Vision Neue Klasse X

BMW hat mit einer Studie namens Vision Neue Klasse X einen Ausblick auf das erste Elektromodell auf Basis seiner künftigen Fahrzeugarchitektur gegeben. Dabei handelt es sich um jenes Elektro-SUV, dessen Serienproduktion in der zweiten Jahreshälfte 2025 in Ungarn anlaufen soll. Wie bei derartigen Fahrzeug-Studien üblich, gibt es auch beim Vision Neue Klasse X keine konkreten technischen Daten.

2 – Renault bereitet E-Motoren und Batterien wieder auf

Renault hat mit der Wiederaufbereitung von drei Elektroauto-Komponenten begonnen: Motoren, Leistungselektronik und Batterien. Künftig haben Renault-Kunden beim After Sale die Wahl zwischen neuen Originalteilen und aufbereiteten Komponenten. Letztere sollen um bis zu 30 Prozent günstiger sein. Möglich macht das eine Renault-Tochter namens The Future is Neutral. Das Unternehmen strebt bis 2030 in Europa eine führende Position in der Kreislaufwirtschaft für Kraftfahrzeuge an.

3 – VW ID. Buzz jetzt mit Allrad als GTX

Nach den GTX-Versionen des ID.3 und ID.7 hat VW auch den ID. Buzz als Allradversion enthüllt. Der Elektro-Van erhält dafür die aktuellste Antriebs-Generation des MEB und jede Menge sportliche Details. Praktisch ist ein Adjektiv, das vielen im Zusammenhang mit dem ID. Buzz einfällt, schließlich ist es das MEB-Modell mit dem meisten Stauraum. Oder ikonisch, weil er mit seiner oft zweifarbigen Lackierung an den legendären Bulli erinnern soll. Nur ein Wort fiel beim ID. Buzz bisher selten: sportlich.

4 – Cupra bringt elektrischen Formentor wohl vor 2030

Auch aus einer anderen Ecke des VW-Konzerns gibt es Neuigkeiten: Die Seat-Marke Cupra plant die nächste Generation des Formentor mit reinem Elektroantrieb. Der Stromer werde „gegen Ende des Jahrzehnts“ auf den Markt kommen und wahrscheinlich die kommende SSP-Plattform des Volkswagen-Konzerns nutzen. Das hat der Seat-Chef im Rahmen der Jahrespressekonferenz bestätigt. Der elektrische Formentor soll ein wichtiger Teil der Expansion von Cupra in die USA werden.

5 – Elektrisches Pistenfahrzeug in der Schweiz

Das erste vollelektrische Pistenfahrzeug der Schweiz ist seit einigen Wochen im Skigebiet Flumserberg im Kanton St. Gallen im Testeinsatz. Es kommt von einem italienischen Hersteller und der Schweizer eMobility-Spezialist Designwerk steuert für die Erprobung sein mobiles Ladegerät bei. Die bisherigen Erfahrungen sind sehr positiv, heißt es aus der Geschäftsstelle von Flumserberg Tourismus. Das Pistenfahrzeug fahre äußerst leise und die Qualität der Loipe sei hervorragend.