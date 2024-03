Emil Frey Gruppe übernimmt Elaris-Vertrieb

Die neue Vereinbarung sei bereits für eine internationale Expansion ausgelegt worden, so Elaris in der Mitteilung. Elaris hat seinen Sitz in Rheinland-Pfalz und bezeichnet sich daher selbst als deutsche Automarke. Die Fahrzeuge werden allerdings in China hergestellt. Dabei handelt es sich um Modelle, die in der Regel nur für Elaris umgebrandet werden und daher in anderen Ländern auch unter anderen Marken erhältlich sind – was, wie berichtet, in der Vergangenheit auch schon zu Rechtsstreitigkeiten geführt hat.

Mit der Expansion des Vertriebs- und Servicenetzes soll eine „höhere Verfügbarkeit der Elaris-Elektroautos in Verbindung mit einem leistungsfähigen und flächendeckenden Angebot an Wartungsmöglichkeiten und Ersatzteilen“ kombiniert werden, wie es in der Mitteilung heißt. Es ist zwar von einem „renommierten Partner“ die Rede, der auf die Automobilindustrie fokussiert sei und eMobility-Unternehmen strategisch bei Zukunftsthemen berate, der Name des Partners wurde aber erst in einer weiteren Mitteilung genannt.

Auch in dieser zweiten Mitteilung wird betont, dass mit der digitalen Verkaufsplattform der Emil Frey Gruppe die Elaris-Händler und -Servicepartner „schnell, effizient und zuverlässig mit notwendigen Ersatzteilen beliefert werden“ können. Ein Punkt, bei dem es offenbar zuvor Probleme gab. Und: „Mit Blick auf die geplante Erschließung weiterer regionaler Märkte wird die Prozessarchitektur des Systems bereits international ausgelegt, sodass ausländische Gesellschaften und Vertriebspartner zeitnah und unkompliziert angeschlossen werden können.“ In welche Märkte Elaris eintreten will, wird in der Mitteilung aber nicht genannt.

„Die Zusammenarbeit mit der Emil Frey Gruppe bildet für Elaris ein stabiles Fundament bei der Ersatzteil-Logistik und damit für den Ausbau des Vertriebsnetzes und den Erfolg unserer Fahrzeuge beim Kunden“, sagt Lars Stevenson, CEO und Gründer der Elaris AG. „Mit diesem neuen starken Partner an unserer Seite haben wir uns deshalb entschlossen, die Zusammenarbeit mit Autohelden.de nicht weiter fortzusetzen.“

Elaris hat derzeit sechs Elektromodelle im Angebot. Darunter ist etwa das 2021 vorgestellte E-SUV namens Beo, der 2022 enthüllte Transporter Caro und die Version Caro S, der von Finn in Dyo umbenannte Kleinwagen, das Kompaktmodell Lenn und mit dem Elaris Jaco inzwischen auch eine elektrische Mittelklasse-Limousine. Der Antrieb leistet 160 kW, die 71 kWh große Batterie (für 630 Kilometer im chinesischen CLTC-Zyklus) kann allerdings nur mit maximal 80 kW geladen werden. Die Ladedauer gibt Elaris mit 25 Minuten an – allerdings für das alles andere als übliche Fenster von fünf auf 55 Prozent.

