8.000-Euro-Rabatt: Toyota bZ4X erhält Update und wird günstiger

Toyotas Mittelklasse-SUV bZ4X ist hierzulande seit 2022 im Handel. Für den neuen Modelljahrgang verspricht das Unternehmen nun eine verbesserte Effizienz, erweiterte Komfort- und Sicherheitsfeatures – und einen niedrigeren Einstiegspreis. An der technischen Grundkonfiguration ändert sich dagegen nichts. Das auf der eTNGA aufbauende SUV ist entweder mit einem 150 kW starken Frontantrieb oder als 160 kW starker Allradler erhältlich. Beide Varianten sind mit einer 71,4 kWh großen, in den Unterboden integrierten Lithium-Ionen-Batterie ausgerüstet, die WLTP-Reichweiten von bis zu 513 Kilometern ermöglicht. Auch bei drei Ausstattungslinien bleibt es, wobei die mittlere Ausstattung in „Team Deutschland“ umbenannt wird. Darunter rangiert die Einstiegsversion „Comfort“, darüber die Topversion „Lounge“.

Das neue Modelljahr des bZ4X kann ab sofort bestellt werden – und zwar bis zum 30. Juni inklusive eines 8.000-Euro-Rabatts. „Ab Mitte des Jahres stehen die Autos dann beim Händler“, präzisiert uns ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage. Für Bestandsfahrzeuge des alten Modelljahrs gebe es „individuell auch sehr attraktive Konditionen für Barkauf, Leasing und Finanzierung“, heißt es weiter. Die 8.000 Euro Preisnachlass sind also explizit den neuen 2024er Modellen vorbehalten. Sie gelten für Privat- ebenso wie für Gewerbekunden und unabhängig von der Finanzierungsart (Barkauf, Leasing oder Finanzierung). Interessant ist, dass etwa Volkswagen seine E-Auto-Rabatte gerade gesenkt hat. Bis zum 30. Juni gewähren die Wolfsburger nur noch einheitlich für alle Baureihen einen Rabatt von 3.570 Euro.

Doch zurück zum bZ4X: Verbessert hat Toyota beim neuen Jahrgang unter anderem die Ladeplanung an Bord: Bei aktivierter Routenplanung erfährt der Fahrer nun direkt, wann und wo der Batterieladestand im weiteren Streckenverlauf 50 bzw. 20 Prozent erreicht – und kann entsprechende Stopps an vorgeschlagenen öffentlichen Ladepunkten einplanen. Und: Auch wenn das Fahrzeug beim Laden ausgeschaltet ist, zeigt das Kombiinstrument die verbleibende Zeit, bis der Hochvoltakku zu 80 Prozent geladen ist, sowie die aktuell verfügbare Reichweite bei aktivierter bzw. ausgeschalteter Klimaanlage. Künftig ebenfalls serienmäßig an Bord: ein neuer Wärmetauscher, der die DC-Ladezeiten laut Toyota „besonders bei kühlen Außentemperaturen verkürzt“. Mit kalten Temperaturen hatte das Modell in der Vergangenheit bekanntlich so seine Probleme.

Doch zurück zum neuen Modelljahrgang. Serienmäßig bereits bei der Ausstattungslinie „Comfort“ an Bord sind u.a. LED-Scheinwerfern und -Tagfahrlicht, eine Rückfahrkamera, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbaren Außenspiegeln, ein schlüsselloses Smart-Key-Zugangssystem und eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik mit Vorheiz- bzw. Vorkühl-Funktion und Wärmepumpe. Außerdem verschiedene Assistenzsysteme. Der reguläre Preis der „Comfort“-Version liegt bei 42.900 Euro, abzüglich des oben genannten Bonus sind es bis Mitte des Jahres 34.900 Euro.

Die mittlere und laut Toyota „bislang beliebteste Ausstattungslinie“ hört künftig auf den aus anderen Baureihen bereits bekannten Namen „Team Deutschland“ und startet preislich nun bei 47.490 Euro vor Bonus – also annähernd dem bisherigen Preis der Einstiegsversion. An Bord hat „Team Deutschland“ die bislang höheren Ausstattungen vorbehaltenen Matrix-LED-Scheinwerfer sowie eine beheizbare Frontscheibe, eine 360-Grad-Kamera und weitere Fahrassistenten (etwa ein Toter-Winkel-Warner und ein Aufmerksamkeits-Assistent). Ebenfalls in dieser Ausstattung Standard: eine elektrisch öffnende Heckklappe, Privacy Verglasung, ein kabelloses Smartphone-Ladegerät und das „Toyota Smart Connect Plus System“, das neben der Cloud- auch eine Onboard-Navigation berücksichtigt und auf dem vergrößerten 12,3-Zoll-Display darstellt.

Das Topmodell „Lounge“ (ab 49.990 Euro vor Bonus) wartet u.a. mit neuer Fußraumheizung vorne, Sitzheizung hinten und einem intelligenten Einparksystem auf. Außerdem sind dieser Ausstattung 20-Zöller vorbehalten. Nicht im Serienumfang enthalten ist aber auch hier das „Sky & Sound“-Paket (2.790 Euro) mit JBL Soundsystem, einem Panoramaglasdach sowie einer Metallic- und Zweifarblackierung.

Ebenfalls überarbeitet hat Toyota das Feld Ladezubehör und -dienstleistungen. So komplettieren neue Wallboxen und Ladetarife das Angebot.

