Batterie-Recycling: Ascend Elements wird über Joint Venture in Polen aktiv

Das von beiden Partnern je zur Hälfte gehaltene Joint Venture soll AE Elemental heißen und im polnischen Zawiercie ansässig werden. Dort planen die beiden Gesellschafter eine Recyclinganlage für Elektroauto-Batterien. Und: Auch in Deutschland soll eine weitere Anlage entstehen. In beiden Einrichtungen sollen Akkus zerlegt und geschreddert werden, um „schwarze Masse“ zu erzeugen, die zur Herstellung neuer Batteriematerialien verwendet werden kann.

Die Anlage in Polen soll auf eine Verarbeitungskapazität von bis zu 12.000 Tonnen Batterien pro Jahr kommen, was laut Ascend Elements ungefähr 28.000 Elektroauto-Batterien pro Jahr entsprechen soll. Die ebenfalls geplante Anlage in Mitteldeutschland soll bis zu 25.000 Tonnen Batterien pro Jahr recyceln können, was analog etwa 58.000 Elektroauto-Batterien pro Jahr entsprechen soll. Beide Partner haben darüber hinaus vereinbart, in die Lithiumextraktion aus schwarzer Masse zu investieren – also quasi in die darauffolgende Phase der Kreislaufwirtschaft. Bis zu 20.000 Tonnen schwarze Masse wollen die Partner dazu pro Jahr verarbeiten können.

„Unsere Partnerschaft mit Ascend Elements ist mehr als nur ein strategischer Schritt in die Batterie-Recycling-Industrie, es ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einem Schlüsselakteur in der Batterie-Materialien-Industrie“, sagt Pawel Jarski, CEO der Elemental Holding, die ihren Sitz ebenfalls in Zawiercie hat. „Die Kombination der Spitzentechnologie von Ascend Elements mit unserer Recyclingexpertise, unserem großen Sammelnetzwerk, unserer Recyclingplattform und unserer globalen Präsenz bringt AE Elemental in eine Spitzenposition in diesem sich entwickelnden Markt.“



„Das AE Elemental JV ist ein wichtiger Meilenstein für Ascend Elements, da es unsere erste kommerzielle Batterierecyclinganlage in Europa darstellt. Wir freuen uns über die enge Zusammenarbeit mit Elemental Strategic Metals“, äußert Mike O’Kronley, CEO von Ascend Elements. Die Expansion nach Europa werde es seinem Unternehmen ermöglichen, seine Kunden vor Ort besser zu betreuen und die Industrie dabei zu unterstützen, die neuen EU-Vorschriften einzuhalten, die Recyclingmaterial in neuen Batterien vorschreiben.

Ascend Elements zählt in Deutschland etwa Freudenberg e-Power Systems zu seinen Partnern. Beide Seiten haben im September 2023 eine Entwicklungspartnerschaft geschlossen. Seinen Hauptfokus legt das Unternehmen aber auf seinen Heimatmarkt in den USA: Im März 2023 nahm Ascend Elements im US-Bundesstaat Georgia eine erste Fabrik für das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien im kommerziellen Maßstab in Betrieb. Dort können jährlich bis zu 30.000 Tonnen Akkus verarbeitet werden.

