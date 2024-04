Alfa Romeo präsentiert E-SUV Milano Elettrica

Der Alfa Romeo Milano Elettrica kommt wahlweise mit 115 kW oder 176 kW Motorleistung und dem 54-kWh-Akku. In Verbindung mit dem 115-kW-Motor an der Vorderachse soll so eine WLTP-Reichweite von 410 Kilometer ermöglicht werden. Bei diesem Motor und der 54-kWh-Batterie handelt es sich um die aus anderen Stellantis-Modellen bekannte Kombination – etwa aus dem Opel Astra Electric, Peugeot e-308 oder Jeep Avenger.

Im Gegensatz zu den genannten Modellen gibt es den Milano auch in der Version Elettrica 240, die auf eine Leistung von 240 PS oder eben 176 kW kommt. Dabei handelt es sich nicht – wie vor der Weltpremiere teilweise spekuliert – um einen Allradantrieb mit zweitem Elektromotor an der Hinterachse, sondern um eine stärkere Leistungsstufe des bekannten Elektromotors von Stellantis-Nidec an der Vorderachse. Ein Allradantrieb hätte auch überrascht, denn nach Informationen der „Auto, Motor und Sport“ basiert der Milano auf der e-CMP, die bisher nicht auf einen Elektromotor an der Hinterachse vorbereitet war.

Die genauen Fahrleistungen der beiden Elektro-Varianten gibt Alfa Romeo in der Mitteilung noch nicht an, es wird nur die Leistung und die bereits erwähnte Reichweite der 115-kW-Version genannt. Da die Batterie des Milano aus anderen Konzernmodellen bekannt ist, gibt es auch beim Ladeverhalten keine Überraschung: DC-seitig sind maximal 100 kW möglich, womit der Standard-Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent weniger als 30 Minuten dauern soll. Für das AC-Laden ist ein 11-kW-Onboard-Charger verbaut.

Statt auf die Technik legt Alfa Romeo in der Mitteilung Wert auf das „frische und unverwechselbare Design“ des knapp über vier Meter langen E-SUV. Die Italiener haben sich für dieses Segment entschieden, da es „das nach Verkaufszahlen größte Pkw-Segment in Europa“ ist – und die Marke mit dem Tonale und Stelvio bereits zwei größere SUV-Modelle im Angebot hat.

Von der Konkurrenz – etwa dem Schwestermodell Jeep Avenger – soll sich der Milano „durch sein betont sportliches Fahrwerk“ abheben, „das von der Erfahrung der Marke im Motorsport zeugt“. Nicht ganz zu unrecht verweist Alfa selbst auf die Tatsache, dass die Marke bisher Menschen angesprochen hat, „die ihr Automobil außer durch rationale Überlegungen auch unter emotionalen Gesichtspunkten auswählen“. Da wird vielleicht etwas mehr Hartplastik im Innenraum verziehen, Design und Fahr-Emotionen müssen aber passen.

Das Fahrwerk wurde daher vom selben Entwicklerteam konzipiert und abgestimmt, dass auch für die Sportlimousine Giulia GTA und den Sportwagen 4C verantwortlich war. In der Ausstattung Veloce, die beim Elettrica 240 Serie ist, verfügt der Milano über ein Sportfahrwerk mit Tieferlegung um 25 Millimeter, verstärkte Stabilisatoren an Vorder- und Hinterachse, Sportbremsanlage mit Vierkolben-Monobloc-Sätteln und 380 Millimeter großen Bremsscheiben an der Vorderachse sowie ein mechanisches Torsen-Sperrdifferenzial. Und die Reifen auf den 20-Zoll-Felgen sollen „speziell auf die Anforderungen eines Elektrofahrzeugs ausgelegt“ sein.

Die 4,17 Meter lange, 1,78 Meter breite und 1,50 Meter hohe Karosserie wurde im hauseigenen Centro Stile entworfen. An der Front befindet sich auch bei der Elektro-Version der markentypische „Scudetto“-Kühlergrill und Voll-LED-Matrix-Scheinwerfer mit der bekannten Lichtsignatur. Im Innenraum gibt es zwei 10,25-Zoll-Displays – einmal als Cockpit-Display für den Fahrer, einmal als Touchscreen für das Infotainment. Das Infotainmentsystem o stellt erstmals den Sprachassistenten „Hey Alfa“ zur Verfügung, der zukünftig auf die Möglichkeiten der KI-Software ChatGPT zurückgreift. Und anders als im Avenger gibt es im Milano auf Wunsch Sportsitze vom Rennsport-Spezialisten Sabelt.

Der neue Alfa Romeo Milano wird in Kürze in der Einführungsversion Speciale bestellbar sein. Dann werden auch die Preise veröffentlicht.

stellantis.com, auto-motor-und-sport.de