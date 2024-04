Alfa Romeo Junior Elettrica startet bei 39.500 Euro

Der rein elektrische Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale startet bei 41.500 Euro. Bei dem Sondermodell handelt es sich um eine üppige Ausstattung, die unter anderem 18-Zoll-Leichtmetallräder, Lederlenkrad, der elektrisch verstellbare Fahrersitz mit Massagefunktion, die elektrisch betätigte Heckklappe mit Gesten-Steuerung sowie das schlüssellose Zugangs- und Motorstart-System enthält und im Innenraum eine Ambiente-Beleuchtung und das Infotainmentsystem Alfa Connect bietet.

Technisch handelt es sich dabei um die aus anderen Modellen bekannte Antriebsversion mit 54-kWh-Akku und einem 115 kW starken Elektromotor an der Vorderachse – die Reichweite liegt bei bis zu 410 Kilometern im WLTP. Angekündigt ist auch – zum ersten Mal bei einem e-CMP-Modell von Stellantis – eine stärkere Version mit bis zu 176 kW Leistung.

Die Bestellöffnung weiterer nicht limitierter Versionen erfolgt voraussichtlich im Juni 2024, darunter auch die Performance-Version Elettrica 240 Veloce – also das 176-kW-Modell. Der Startpreis für den Alfa Romeo Junior Elettrica wird dann bei 39.500 Euro liegen. Selbst dieses Basismodell verfügt ab Werk über ein 11-kW-Ladegerät sowie eine Wärmepumpe und eine Batterie-Vorkonditionierung. Die genauen Ausstattungsumfänge kommuniziert Alfa Romeo aber noch nicht.

Kurz nach seiner Premiere in der vergangenen Woche war das Fahrzeug in die Schlagzeilen geraten, da es noch nach seiner Vorstellung kurzfristig umbenannt wurde. Als Alfa Romeo das Tuch von dem Modell zog, hieß es noch Milano. Da das Alfa-SUV jedoch gemeinsam mit seinen Schwestermodellen wie dem Jeep Avenger im polnischen Tychy gebaut werden soll, wies Italiens Industrieminsiter Adolfo Urso darauf hin, dass es seit 2003 ein Gesetz gibt, dass sich gegen „italienisch klingende“ Produkte richtet, die nicht in Italien hergestellt werden. „Ein Auto namens Milano darf nicht in Polen hergestellt werden“, so Urso. Stellantis hatte den Namen Milano nach einer Publikums-Umfrage gewählt – und schwenkte dann kurzerhand auf einen weiteren Favoriten der Umfrage, den Junior, um.

