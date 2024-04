Citroën bringt neuen C3 Aircross mit Elektroantrieb

Neben dem C3 Aircross wird es nämlich auch einen ë-C3 Aircross geben, also mit rein elektrischem Antrieb. Citroën verspricht „einen erschwinglichen vollelektrischen Antrieb, der in Europa produziert wird“. Technische Angaben hierzu macht der Hersteller noch nicht.

Wie der ë-C3 dürfte auch der ë-C3 Aircross in der Slowakei gebaut werden. Von dem 4,02 Meter langen Elektro-Kleinwagen übernimmt die Aircross-Version auch die Plattform CMP Smart Car. Da der C3 Aircross mit 4,39 Metern Länge und den erwähnten sieben Sitzen deutlich größer ist, ist fraglich, ob die 44-kWh-Batterie und der 83-kW-Antrieb des Kleinwagens ein attraktives Gesamtpaket ergeben. Womöglich wird dieser Antrieb im elektrischen Aircross als Basisvariante angeboten. Da die CMP Smart Car mit der e-CMP von Stellantis verwandt ist, könnte eventuell auch der 115-kW-Antrieb mit der 54-kWh-Batterie (bekannt etwa aus dem Opel Astra Electric) zum Einsatz kommen. Bestätigt seitens Citroën ist das aber nicht.

Die Franzosen geben allerdings in der Mitteilung selbst an, dass der neue C3 Aircross „radikal“ verändert wurde – „mit dem Ziel, seine Position in einem sehr wettbewerbsintensiven Bereich zu stärken“. Aus den eher rundlichen Formen des Vorgängers ist ein betont kantiges Fahrzeug mit der Designsprache des ë-C3 geworden. Oder wie es Citroën selbst ausdrückt: „Der brandneue C3 Aircross wandelt sich von einem Modell, das Rundheit und Freundlichkeit betont, zu einem Modell mit einem kantigeren, muskulöseren und durchsetzungsfähigeren Auftritt – ohne aggressiv zu sein.“

Bild: Citroën Bild: Citroën Bild: Citroën Bild: Citroën Bild: Citroën

Und mit den 4,39 Metern fällt die neue Generation auch fast eine Fahrzeugklasse länger aus als das bisherige Modell mit 4,15 Metern. Da die Seitenpartie und das Heck ebenfalls steil und kantig ausfallen, dürfte es im Innenraum sehr geräumig zugehen. Eine Volumenangabe beim Kofferraum nennt Citroën zwar nicht, aber alleine die Tatsache, dass im Kofferraum zwei klappbare Sitze untergebracht werden können, deutet auf die Platzverhältnisse hin. Citroën kündigt auch an, dass das neue Modell „voller Tricks“ stecke, „um das Familienleben zu erleichtern, indem er eine große Nutzungsflexibilität bietet“.

Der neue C3 Aircross wird im Sommer bestellbar sein – mit Benzin-, Hybrid- und Elektroantrieb. Preise sind noch nicht bekannt, sie dürften aber etwas über dem ë-C3 liegen. Dieser startet bekanntlich bei 23.300 Euro bzw. 27.800 Euro in der höherwertigen MAX-Ausstattung.

stellantis.com