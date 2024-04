Daimler-Tochter Rizon expandiert nach Kanada

„Kanada ist sehr fortschrittlich, was grüne Energie und Infrastruktur angeht, und ist ein natürlicher nächster Schritt für Rizons zweiten Markt“, sagt Andreas Deuschle, der globale Leiter von Rizon Truck. „Wir freuen uns daher sehr, unsere emissionsfreie Lösung den kanadischen Kunden anbieten zu können.“

Bei den Fahrzeugen, die nun in Kanada in den Verkauf gehen, handelt es sich wie in den USA um mittelschwere Lkw der US-Klassen 4 und 5. Diese werden eher auf kurzen Strecken wie etwa für Auslieferungen im Stadtverkehr verwendet. Entsprechend kurz sind die Reichweiten. Je nach Modell und Ausstattung nennt Rizon eine Reichweite von 177 bis 257 Kilometern.

Rizon wird vier Modellvarianten für kanadische Kunden anbieten, den e16L, e16M, e18L und den e18M, mit einer vielseitigen Mischung aus Konfigurationen und Optionen, die für die individuellen Anforderungen jedes Kunden geeignet sind und von 15.995 bis 18.850 Pfund zulässigem Gesamtgewicht (GVW) reichen – also umgerechnet 7.255 bis 8.500 Kilogramm. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und Aufbauten wie z. B. Muldenkipper, Trockentransporter, Pritschenfahrzeuge und Kühlfahrzeuge. Die Fahrzeuge werden ab Donnerstag auf der Truck World in Toronto vorgestellt und können von kanadischen Kunden ab Juni vorbestellt werden.

Elektrische Leicht-Lkw für Indien

Neben dem Launch von Rizon in Kanada meldet Daimler Truck noch eine weitere internationale Expansion und steigt in den Batterie-elektrischen Nutzfahrzeugmarkt in Indien ein. Der elektrische Leicht-Lkw eCanter soll dort innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate auf den Markt kommen. Der eCanter wird für Daimler India Commercial Vehicles sowohl das allererste Batterie-elektrische Fahrzeug als auch der erste Leicht-Lkw im Produktportfolio sein.

Satyakam Arya, Geschäftsführer & CEO von Daimler India Commercial Vehicles, sagt: „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, unsere zukünftigen Produkte mit langfristig CO2e-neutralen Antriebstechnologien auszustatten. Die Einführung des vollelektrischen eCanter in Indien innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate ist dabei der erste Schritt in unserer langfristigen Strategie zur Dekarbonisierung unseres Produktportfolios.“

Die Batterie-elektrische Plattform des eCanter stammt von der Daimler Truck-Tochter Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) in Japan, wo die Serienproduktion der ersten Generation des eCanter bereits im Jahr 2017 begann. Der eCanter der nächsten Generation feierte seine Weltpremiere in Japan und Europa in der zweiten Hälfte des Jahres 2022. Der Next Generation eCanter wird in verschiedenen Gewichtsklassen zwischen 4,25 und 8,55 t in mehr als 40 Varianten und zahlreichen Karosserieoptionen auf den wichtigsten Märkten der Welt angeboten.

rizontruck.com (Kanada), daimlertruck.com (Indien)