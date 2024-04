Peugeot e-Expert Kombi startet bei 44.230 Euro

Beim e-Expert handelt es sich um die Peugeot-Version der bekannten Stellantis-Transporter in der Fünf-Meter-Klasse. Stellantis hatte im vergangenen Oktober die überarbeiteten Versionen aller seiner Elektro-Transporter vom Kastenwagen (bei Peugeot der e-Partner) bis hin zur Sprinter-Klasse (Peugeot e-Boxer) vorgestellt.

Im Zuge der Überarbeitung ist die Länge L1 von grob 4,60 Metern mangels Nachfrage aus dem Programm genommen worden, es bleiben die L2 mit rund fünf Metern und die L3 mit einem längeren Überhang hinten, was etwa 5,35 Meter Gesamtlänge ergibt. Die Modelle aller Marken wurden zwar im Design und bei der Ausstattung angepasst, beim Antrieb gibt es aber keine Änderung.

Es bleibt also bei dem 100-kW-Aggregat und auch den beiden Batterie-Optionen mit 50 und 75 kWh Brutto-Energiegehalt. Die Reichweite fällt aber aufgrund diverser Effizienz-Maßnahmen etwas höher aus. Peugeot gibt bis zu 348 Kilometer nach WLTP an (statt bisher 330 Kilometern), was aber für die 75-kWh-Batterie gilt. Mit der kleinen Batterie sind maximal 221 Kilometer nach WLTP möglich.

Durch den Einbau der Batterie unter dem Boden hat der E-Expert Kombi sowohl Kapazität und Vielseitigkeit behalten. Er hat eine Zuladung von max. 982 Kilogramm (L2 50 kWh Batterie) und ein Anhängelast von 1.000 Kilogramm. In der L3-Version fasst der Laderaum bis zu 1,4 Kubikmeter.

