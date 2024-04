ABT Sportsline bringt eigenes Luxus-Elektroboot heraus

Für das im Luxussegment angesiedelte Elektroboot namens ABT | Marian M 800-R ruft das in Kempten ansässige Unternehmen konkret 450.000 Euro vor Steuern auf. Dafür erhalten Kunden ein luxuriöses Modell, das bis zu 450 kW leistet und eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 85 km/h erreicht. Die Batterie an Bord kommt auf 121,5 kWh Kapazität. Die Reichweite gibt ABT Sportsline im Cruise Mode mit 80 Kilometern an, die DC-Ladeleistung mit 150 kW und die AC-Ladung per Juice Booster auf bis zu 22 kW.

Wie das Unternehmen mitteilt, wird die ABT | Marian M 800-R in einer limitierten Auflage von nur 20 Exemplaren in der Marian-Werft in Österreich gebaut. „Mit Marian und ABT Sportsline treffen zwei gleichgesinnte Traditionsunternehmen aufeinander, die für vollendete Handwerkskunst, Innovationsfreude und technologischen Fortschritt stehen“, kommentiert Hans-Jürgen Abt, geschäftsführender Gesellschafter von ABT Sportsline.

Abt Sportsline ist uns bisher vor allem als Manufaktur zum Umbau und zur Individualisierung von Fahrzeugen bekannt. Besonderes Know-how haben die Allgäuer im Rennsport und Tuning.



abt-sportsline.de