Emco übernimmt insolvente Unu

Diese Übernahme markiere nicht nur den Beginn eines vielversprechenden Neustarts für Unu, sondern sichere auch den Fortbestand der Marke und ihrer Produkte, heißt es in einer Unternehmensmitteilung. Unu hatte wie berichtet im November 2023 Insolvenz angemeldet, den Geschäftsbetrieb aber im Rahmen des Insolvenzverfahrens weitergeführt. Als Gründe für die Zahlungsunfähigkeit wurden damals „gestiegene Material- und Transportkosten, höhere operationelle Kosten und die stark eingebrochene Nachfrage im Zuge der Inflation“ genannt.

Mit der Übernahme ist das Insolvenzverfahren nun abgeschlossen – auf der Unu-Website wird Emco bereits im Impressum genannt. Unu-Insolvenzverwalter Gordon Geiser „zeigte sich sehr zufrieden über den erfolgreichen Abschluss“. Trotz eines äußerst schwierigen Marktumfeldes und der Insolvenz zahlreicher Wettbewerber sei es gelungen, eine für alle Beteiligten tragfähige Lösung zu finden, heißt es in der Mitteilung.

Emco – oder offiziell die Emco electroroller GmbH – baut nicht nur selbst Elektroroller, sondern verfügt auch über 480 Partnerwerkstätten in Deutschland. Emco-Geschäftsführer Gavin von Schweinitz zeigt sich zuversichtlich, dass sich der Markt für die Elektromobilität erholen wird. „Unu steht nicht nur für Innovation und starkes Design, sondern ist eine starke und etablierte Marke. Diese Attribute passen perfekt zu Emco und wir sind entschlossen, die Marke Unu erfolgreich in unser Portfolio zu integrieren“, so von Schweinitz. „Die Reichweite einer bekannten und beliebten Marke wie Unu, gepaart mit unserer langjährigen Erfahrung im Markt, ermöglicht es uns, neue Zielgruppen zu begeistern.“

Unu wurde von Pascal Blum und Mathieu Caudal gegründet und designt seine E-Roller in Berlin. Die E-Roller sind mit zwei verschiedenen Motorleistungen ausgestattet, zwei oder vier Kilowatt. Bereits vor den Umständen, die 2023 zur Insolvenz geführt haben, hatte sich die Situation für Unu verschlechtert. In der Pandemie musste Unu etwa die Produktion für mehrere Monate aussetzen und war dann auch von Lieferproblemen bei Halbleitern betroffen.

Während sich Unu bei seinen Rollern eher auf ein schlichtes und modernes Design spezialisiert hat, bietet der neue Eigentümer Emco vor allem Elektroroller im Retro-Design an. Dabei bedient Emco auch Sharing-Betriebe (etwa die Stella-Roller in Stuttgart), Fuhrparks und Lieferdienste.

Quelle: Info per E-Mail