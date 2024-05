Peugeot arbeitet wohl an einem Konkurrenten zum Tesla Model 3

Wie aus einem Bericht des französischen Portals „Auto Moto“ hervorgeht, dürfte der mutmaßlich Peugeot e-508 genannte Wagen vermutlich 2028 auf den Markt kommen. Anders als bei der Designstudie Inception (siehe Bild) soll das Elektroauto dabei nicht die große Stellantis-Plattform STLA Large nutzen, sondern die STLA Medium, die Peugeot bereits in den SUV-Modellen e-3008 und e-5008 einsetzt.

Der Mutterkonzern Stellantis gilt als entschlossen, es dank der Synergien seiner zahlreichen Marken mit den Limousinen von Tesla aufzunehmen. Mit dem Auslaufen des aktuellen 508 würde Peugeot dann das Kapitel einer langen Reihe von Limousinen mit Verbrennungsmotoren abschließen und künftig auf 100 Prozent elektrisch betriebene Limousinen setzen.

Während die zukünftigen Modelle der Stellantis-Marken Alfa Romeo und Maserati gegen den Tesla Model S antreten wollen, strebt Peugeot eine direkte Konfrontation mit dem Model 3 an. Um dies zu erreichen, wird das zukünftige Elektroauto, das möglicherweise e-508 genannt wird, auf die Plattform STLA Medium setzen, die eine Batteriekapazität von 87 bis 104 kWh für 400 bis 700 Kilometer Reichweite nach WLTP ermöglicht. Dabei soll das Auto auf eine stattliche Länge von 4,80 Meter kommen. Aber: Die STLA Medium ist nur auf 400 Volt ausgelegt, zugegeben wie das Tesla Model 3. An die Ladezeiten von bereits heute erhältlichen 800-Volt-Modellen wie dem Hyundai Ioniq 6 wird der Peugeot e-508 auch 2028 nicht herankommen können.

Die E-Limousine von Peugeot soll aber auch über das Design punkten. Die 2023er Studie Inception bezog sich eindeutig auf die Gesichter der Limousinen, die in den 70er und 80er Jahren die Geschichte der Marke mit dem Löwen geprägt haben. Damit würde ein neuer e-508 in der Tradition des 1968 vorgestellten 504 stehen sowie auch in der Linie des 505 von 1979.

Peugeot hatte auf der CES im Januar 2023 die Studie Inception Concept vorgestellt und damit einen Ausblick auf die Designsprache seiner Elektroautos ab 2025 gewährt. Diese werden anders als die ersten Elektro-Peugeots auf reinen E-Plattformen ohne Verbrenner-Technik basieren. Diese Freiheiten wollen die Designer nutzen – und sprechen vom „Beginn einer neuen Ära“.

Die Marke hat ambitionierte Pläne: „Unser Ziel ist klar: Peugeot soll bis 2030 die führende Elektromarke in Europa werden. Dieses Ziel und die ehrgeizige Vision ebnen den Weg für einen radikalen Wandel der Marke“, sagte Linda Jackson, globaler CEO der Marke, auf der CES. „Sie wird heute durch das Peugeot Inception Concept verkörpert, das den Beginn einer neuen Ära markiert.“

