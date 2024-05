Chargepoint stellt MCS-Lader mit bis zu 3 Megawatt in Aussicht

Der Megawattlader von Chargepoint baut auf der Gerätebaureihe Power Link 2000 des Unternehmens auf. So sollen „MCS-Kabel und -Stecker für E-Lkw an den Ladestationen dieses Gerätetyps verfügbar gemacht werden“, teilt der kalifornische Hersteller mit. Partner von Chargepoint – allen voran Lkw-Hersteller – können ab sofort mit Interoperabilitätstests beginnen. Die Ladeleistung liegt dabei anfangs bei 1,2 Megawatt und soll Chargepoint zufolge zu einem späteren Zeitpunkt auf bis zu 3 MW wachsen. Außerdem soll das MCS-Gerät bidirektionales Laden beherrschen.

Die Volt- und Ampere-Zielwerte ihres Geräts nennen die Amerikaner unterdessen nicht. Sie präzisieren lediglich, dass die aktuellen Power-Link-2000-Stationen auf der unternehmensinternen, modularen „Express Plus DC“-Schnellladeplattform aufbauen – und diese Plattform daher auch die Basis für das kommende Megawatt-Ladesystem bilde. Aktuell liefern Chargepoints CCS-Lader des Typs Power Link 2000 maximal 500 kW.

Angesicht von bis zu 3 Megawatt Ladeleistung zielt Chargepoint übrigens nicht mehr nur auf den elektrischen Straßengüterverkehr ab. Das System sei auch für das Aufladen in der Schifffahrt und Luftfahrt konzipiert, teilt der Hersteller mit. Der Lkw-Sektor bleibt aber zumindest anfänglich wichtigster Adressat: „Die Megawatt-Technologie ist der erste Schritt zur Elektrifizierung der kommerziellen Lkw-Branche“, sagt Hossein Kazemi, CTO für Hardware bei ChargePoint. „Die Megawatt-Ladetechnik löst die Hälfte der Elektrifizierungs-Gleichung für den Lkw-Verkehr. Die Unternehmen, die Elektro-Lkw entwickeln, können diese Infrastruktur nun nutzen, um ihre Fahrzeuge zu testen und zu aktivieren, bis sie die von Verbrennungs-Lkw zurückgelegten Strecken erreichen – oder sogar übertreffen.“

In der Tat erproben die Nutzfahrzeughersteller aktuell bereits unter Hochdruck das Laden im Megawattbereich. Zwar ist die Norm in Form des Megawatt Charging Systems (MCS) noch nicht gänzlich fertig, sämtliche OEMs wollen aber vorbereitet sein, sobald dies voraussichtlich 2025 der Fall sein wird. Mercedes-Benz Trucks legt mit einer Lade-Demonstration im 1.000-kW-Bereich die Messlatte im April hoch. Der MAN eTruck lud im März an einer Ladesäule von ABB bereits mit gut 700 kW. Zum Einsatz kam bei Mercedes ein Siemens-Megawattlader, bei MAN ein ABB-Prototypengerät.

chargepoint.com