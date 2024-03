Megawattladen: MAN eTruck zieht sich 700 kW an MCS-Prototypgerät von ABB

Der Ladevorgang mit ABBs Megawatt-Ladesystem vor Publikum erfolgte im Entwicklungszentrum von MAN in München. Für die Ladezeit der Batterie – von 10 auf 80 Prozent – gibt der Nutzfahrzeughersteller „rund eine halben Stunde“ an. Und: Ein E-Lkw könne künftig während der gesetzlichen Lenkzeitpause (die bekanntlich 45 Minuten beträgt) seine Reichweite um rund 300 bis 400 km verlängern, heißt es weiter.

MAN Truck & Bus und ABB E-mobility hatten Anfang des Jahres einen exklusiven Kooperationsvertrag zur technischen Zusammenarbeit unterzeichnet. Der erste Bereich für die strategische Zusammenarbeit ist besagtes Megawattladen (MCS). Laut MAN handelte es sich bei dem Demonstrationsgerät um den ersten Prototyp des Megawatt-Ladesystems von ABB in Deutschland. Mit Scania arbeiten die Schweizer Ladespezialisten beim MCS-Laden bekanntlich ebenfalls zusammen.

Ziel der Kooperationen ist es, Probleme für die ersten Nutzer von MCS-fähigen E-Lkw zu vermeiden. Vor diesem Hintergrund sollen bei den Software- und Interoperabilitätstests mit Fahrzeug und Ladestation potenzielle Fehler erkannt und behoben werden, damit frühzeitig eine zuverlässige Infrastruktur zur Verfügung steht. Floris van de Klashorst, Senior Vice President Products & Hardware Platforms bei ABB E-mobility, kündigte im Januar an, dass es bis 2025 ein Produkt geben soll, „das den Anforderungen der Logistik entspricht“.

Ausgelegt ist das Megawatt Charging System auf eine Ladespannung von bis zu 1.250 Volt und eine Stromstärke von 3.000 Ampere, was theoretisch einer Ladeleistung von bis zu 3,75 Megawatt entspricht. Zum Vergleich: Heutige Ladesäulen mit dem CCS-Standard (Combined Charging System) können von Pkw und Nutzfahrzeugen genutzt werden und bieten maximal 400 kW Ladeleistung bei 500 A. Anders als bei E-Autos ist die Position des Ladeports an den Fahrzeugen für das MCS standardisiert. Der Ladeport wird an der linken Fahrzeugseite sein, in einem Bereich zwischen zwei und 4,80 Metern hinter der Stoßstange. Dort soll er ungefähr auf Hüfthöhe liegen. Diese einheitliche Position soll den Aufbau der Ladeparks vereinfachen. Erste Ladeanlagen-Layouts hatte CharIN bereits gezeigt.

ABB E-mobility und MAN haben nun zunächst gut 700 kW Ladeleistung mit prototypischer Ladetechnik demonstriert. „Mit der Finalisierung des MCS-Standards werden bereits Ladeleistungen über einem Megawatt möglich sein“, heißt es aus der MAN-Zentrale. Das internationale Standardisierungsverfahren des Megawatt Charging Systems werde voraussichtlich in diesem Jahr abgeschlossen sein. ABB E-mobility und MAN wirken daran im internationalen Industrieverband CharIN mit. MAN betont, dass die neue Technologie bereits bestehende Lösungen ergänze. Denn: „Dem Laden im Depot mit geringeren Ladeleistungen wird auch in Zukunft eine zentrale Rolle zukommen.“

Michael Halbherr, CEO von ABB E-mobility, kommentiert die Megawatt-Ladedemonstration wie folgt: „Mit MCS wird ein nachhaltiger Fernverkehr mit Lkw und Bussen in naher Zukunft möglich. Das haben wir heute bewiesen. Auch wenn wir hier noch einen Protoypen zeigen: Mit dem neuen MCS-Standard haben wir binnen weniger Jahre nicht nur die Stromstärke, sondern auch die Ladeleistung verdoppelt.“ Um die Energiewende im Transport zu schaffen, benötige man Lösungen, die nachhaltig, zuverlässig und wirtschaftlich sind. „Dafür müssen wir integrativ denken und zusammenarbeiten. Auch die heutige Demonstration ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit von MAN und ABB E-mobility und der gesamten Industrie.“

Alexander Vlaskamp, CEO von MAN Truck & Bus, bekräftigt derweil seine Forderung nach mehr Tempo beim Ausbau der Ladeinfrastruktur: „Das Ziel sind 30.000 MCS-Ladepunkte in Europa bis 2030, rund 4.000 davon in Deutschland. Heute haben wir eine der ersten Ladesäulen in Betrieb genommen. Für den Aufbau haben wir nicht mehr viel Zeit. Die Elektro-Trucks sind verfügbar, das Megawatt-Charging funktioniert. Wir brauchen jetzt klare Signale der Politik, nicht zuletzt, um Vertrauen bei unseren Kunden für die Elektrifizierung aufzubauen. Wir müssen die Infrastruktur jetzt schnell aufbauen und skalieren.“



press.mantruckandbus.com, new.abb.com