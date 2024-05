Kia EV6 bekommt Batterie-Upgrade / Porsche fertigt E-Macan in Leipzig / Xiaomi SUV

1 – Porsche startet Serienfertigung des E-Macan

Porsche stellt in seinem Werk in Leipzig ab sofort auch Elektroautos in Serie her. Rund 600 Millionen Euro hat Porsche in den entsprechenden Ausbau des sächsischen Werks investiert – und läutet damit eine neue Ära ein. Das Geld floss in den vergangenen Jahren vor allem in einen neuen Karosseriebau. Die neu errichtete Halle umfasst gut 75.000 Quadratmeter. Außerdem schaffte Porsche in der Endmontage die Voraussetzung, dass Benzin-, Hybrid- und vollelektrische Fahrzeuge auf einer Linie hergestellt werden können. „Das Werk ist künftig auf maximale Flexibilität ausgelegt“, betont der Hersteller. Mehr als 4.600 Mitarbeitende sind im sächsischen Porsche-Werk gegenwärtig beschäftigt.

2 – Bringt Xiaomi bereits Ende 2024 ein SUV?

Nach dem Auftakterfolg der elektrischen Limousine SU7 plant Xiaomi die Einführung eines rein elektrischen SUV. In den kommenden Jahren will das Unternehmen dann eine breite Palette elektrischer Fahrzeuge anbieten, darunter auch Modelle mit verlängerter Reichweite. Der Xiaomi SU7 ist das erste Auto des chinesischen Smartphone-Riesen und hat in etwa die Größe des Porsche Taycan – ist aber deutlich erschwinglicher. Es hat in weniger als einem Monat nach seiner Markteinführung in China mehr als 75.000 bestätigte Bestellungen erhalten. Vom frühen Erfolg beflügelt, will Xiaomi sein zweites Modell, einen elektrischen SUV, nun offenbar sehr schnell folgen zu lassen.

3 – Kia spendiert dem EV6 einen 84-kWh-Akku

Kia präsentiert seinen optisch und technisch überholten EV6. Mit dem Facelift hat das elektrische Crossover-SUV den neuen Look der Marke übernommen. Vor allem erhält das Modell durch einen größeren Akku aber mehr Reichweite. Der neue Kia EV6 wurde am Dienstag in Südkorea offiziell vorgestellt und kann dort ab sofort von Kunden bestellt werden. Das elektrische Crossover-SUV fährt nicht nur mit einem aktualisierten Design und erhöhter Reichweite, sondern auch verbessertem Komfort und einer Vielzahl neuer Funktionen für mehr Bequemlichkeit, Sicherheit und Schutz vor. Noch im Juni soll das überarbeitete Modell auf dem Heimatmarkt der Marke in den Verkauf gehen. Das wichtigste Update: Der Kia EV6 verfügt nun über eine 84 Kilowattstunden große Batterie anstelle der 77,4 Kilowattstunden des aktuellen Modells.

4 – TransnetBW dimmt Ladepunkte bei Mercedes

Der Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW hat bei Mercedes-Benz in Sindelfingen rund 140 Ladepunkte an eine Schnittstelle angeschlossen. Diese soll bei angespannten Netzsituationen dabei helfen, die Last automatisch zu reduzieren. Die Initiative gilt als Pilotprojekt zur intelligenten Steuerung von Ladeinfrastruktur. Im Zuge des seit September laufenden Projekts hat TransnetBW die Ladepunkte am Werk Sindelfingen an die Netzstatusanzeige der eigenen App „StromGedacht“ angebunden. Die App informiert über den Status des Stromnetzes in Baden-Württemberg und weist per Push-Nachricht darauf hin, wann es sinnvoll ist, den Stromverbrauch anzupassen.

5 – 138 Jahre altes Schiff auf Elektroantrieb umgerüstet

Üppige 150 Liter Diesel pro Betriebsstunde verbrauchte Berlins ältestes Fahrgastschiff bislang. Doch damit ist nun Schluss: Torqeedo, der Spezialist für elektrische Bootsmotoren, hat der 138 Jahre alten „Kaiser Friedrich“ einen Elektroantrieb verpasst. Fast 80 Jahre lang fuhr der Zweischraubendampfer auf Berliner Gewässern, bevor er 1967 außer Dienst gestellt und zu Büro- und Wohnräumen umgebaut wurde. 1986 erwarb das Deutsche Technikmuseum das 100 Tonnen schwere Schiff und restaurierte es in seiner ursprünglichen Form.