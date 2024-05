BYD launcht erstes E-SUV auf weiterentwickelter Plattform

Der Sea Lion 07 ist BYDs erstes Modell auf Basis der e-Platform 3.0 Evo – also einer weiterentwickelten Version der aktuellen e-Platform 3.0. Diese soll sich durch „ein höheres Maß an Integration, einen stärkeren Antriebsstrang und eine bessere Ladeleistung auszeichnen“, berichtet unter anderem das Portal CN EV Post unter Berufung auf eine offizielle Einführungsveranstaltung für das neue Modell. Demnach verfüge die weiterentwickelte Plattform über ein 12-in-1-Elektroantriebssystem gegenüber dem 8-in-1-System der bisherigen 3.0-Architektur und unterstütze Motoren, die mit bis zu 23.000 Umdrehungen pro Minute arbeiten. Präziser wird es an dieser Stelle nicht.

Der Sea Lion 07 ist erster Repräsentant der e-Platform 3.0 Evo und wird im BYD-Werk in Changzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu gebaut. Angekündigt hatte der Hersteller das Modell bereits Ende 2023. Seitdem ist publik, dass der Sea Lion 07 die Vorhut einer neuen SUV-Serie innerhalb der Ocean-Reihe von BYD ist. Zur Ocean-Reihe gehören etwa der Kleinwagen Seagull, das Kompaktmodell Dolphin und die Mittelklasse-Limousine Seal. Mit dem Seal U gibt es bereits ein SUV-Modell in der Ocean-Reihe. Die Sea-Lion-Modelle sollen jedoch als eigene SUV-Reihe etabliert werden – daher gibt es neben der Modellbezeichnung mit Meeres-Bezug erstmals auch eine Kennziffer. Denn weitere Modelle wie der Sea Lion 05 und Sea Lion 06 sind bereits geplant.

Der unter anderem auf der IAA in München ausgestellte Seal U ähnelt optisch zwar dem neuen Sea Lion 07, es handelt sich aber um unterschiedliche Modelle: Der Seal U ist 4,79 Meter lang, der neue Sea Lion 07 misst hingegen 4,83 Meter in der Länge. Auch beim Radstand von 2,93 Metern überragt der Sea Lion 07 den Seal U (2,75 Meter).

Der Sea Lion 07 soll allen voran dem Tesla Model Y Konkurrenz machen und in vier Varianten auf den Markt rollen – darunter drei Hecktriebler und ein Allradler für Preise 189.800 und 239.800 Yuan (umgerechnet 24.800 und 30.800 Euro). Die Einstiegsversion beherbergt einen 170-kW-Motor, der die Hinterräder antreibt und aus einem LFP-Akku mit 71,8 kWh Kapazität gespeist wird. Dabei handelt es sich um eine inhouse gefertigte Blade-Batterie. Die Reichweite wird mit 550 km nach chinesischem Testzyklus, das Spitzendrehmoment mit 380 Nm und der Spurt von 0 auf 100 km/h mit 7,3 Sekunden angegeben.

Die beiden mittelpreisigen Varianten verfügen über einen Heckmotor mit 230 kW Spitzenleistung und 380 Nm Spitzendrehmoment, die beide in 6,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen. An Bord sind Blade-Akkupacks mit einer Kapazität von 80,6 kWh, die eine CLTC-Reichweite von 610 Kilometern erlauben sollen. Unterscheiden dürften sich beide Varianten in der Ausstattung.

Die Topversion verfügt schließlich über zwei Motoren mit einer kombinierten Spitzenleistung von 390 kW und einem maximalen Drehmoment von 690 Nm, die den Sea Lion 07 in 4,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen. Auch hier ist eine 80,6-kWh-Batterie an Bord, die Reichweite wird mit 550 Kilometern nach CLTC angegeben. Die DC-Ladezeit soll sich bei allen Varianten auf 25 Minuten (10 – 80 Prozent Ladestand) belaufen. Um von 80 auf 100 Prozent zu kommen, soll sich die Ladezeit von 30 auf 18 Minuten verkürzen. Außerdem könne das Modell bei niedrigeren Temperaturen schneller laden, heißt es.

cnevpost.com, carnewschina.com