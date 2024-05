MEAG startet Partnerschaft mit HeyCharge für Ladelösungen

„Mieter sollen mit effizienten Ladelösungen ihre Fahrzeuge bequem, kostengünstig und zuverlässig aufladen können. Die MEAG hat diese Notwendigkeit früh erkannt und ein Modell erarbeitet, welches mit ausgewählten Anbietern in der Umsetzung getestet wurde. Nach erfolgreich abgeschlossener Pilotphase hat sich HeyCharge als Partner qualifiziert“, heißt es in der kurzen Mitteilung.

„Die technische Herausforderung besteht vor allem darin, Ladestationen bedarfsgerecht in die bestehende elektrische Infrastruktur der Bestandsgebäude und Tiefgaragen zu integrieren, dabei die geltenden Auflagen einzuhalten und den Bedürfnissen der Elektroautofahrer gerecht zu werden“, erklärt Jan Behrens von der MEAG. „HeyCharge hat sich als äußerst effizient und wirtschaftlich bei der Umsetzung erwiesen.“ „Wir sind stolz darauf, die Möglichkeit zu haben, bedarfsorientiert Ladeinfrastruktur für die Mieter der MEAG aufzubauen“, ergänzt Robert Lasowski, Mitgründer von HeyCharge. „Jedes Gebäude erfordert in der Regel eine andere individuelle Lösung, so dass Erfahrung in der Umsetzung ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil ist.“

Die ersten Umsetzungsprojekte wurden laut MEAG in München, Berlin, Köln und Düsseldorf bereits abgeschlossen. Dabei dürfte es sich vor allem, wenn nicht sogar ausschließlich, um AC-Ladeinfrastruktur handeln. Details werden jedoch nicht genannt.

