ZF stellt auf der Eurobike neuen Antrieb für E-Bikes vor

Fahrradhersteller sollen das neue Antriebssystem, welches nahezu alle E-Bike-Typen abdecken soll, mit deutlich geringerem Aufwand als bei marktüblichen E-Antrieben am Bike montieren können. Zudem biete der Formfaktor des E-Antriebs größere Designfreiheiten. Nähere Details nennt ZF in der kurzen Mitteilung nicht. „Wir bieten E-Bike-Herstellern das komplette Antriebssystem aus einer Hand“, erklärt Daniel Härter, Leiter des Geschäftsbereichs Micro Mobility bei ZF.

Die Eurobike 2024 findet in diesem Jahr vom 3. bis 7. Juli in Frankfurt am Main statt. ZF ist auf der Fahrradmesse am Stand A09 in Halle 12.1 sowie am Stand I12 im Freigelände F12 vertreten.

zf.com