US-Startup Bedrock stößt in jungen Markt für Na-Ion-Batterien vor

Bedrock Materials ist einer Unternehmensmitteilung zufolge auf die Herstellung von Materialien für Natrium-Ionen-Batterien spezialisiert. Seinen vorläufigen Hauptsitz hat das Startup im Gebäude seines Inkubators in Chicago. Noch in diesem Jahr will Bedrock aber einen größeren, permanenten Standort beziehen. Als CEO des Unternehmens agiert Spencer Gore, ein ehemaliger Tesla-Ingenieur.

Wie das Startup mitteilt, sei es nun gelungen, eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 9 Millionen US-Dollar abzuschließen und eine Forschungs- und Entwicklungszentrale in Chicago zu eröffnen. Seit vergangenem Monat fertigt das Unternehmen nach eigenen Angaben bereits „Batterievorläufermaterialien im Forschungs- und Entwicklungsmaßstab“.

Die Entscheidung des Unternehmens, sich in Chicago anzusiedeln, wird mit der starken Präsenz von materialwissenschaftlichen Forschungseinrichtungen in der Region begründet, darunter die Northwestern University, die University of Chicago, die University of Illinois und das Illinois Institute of Technology. Außerdem sei das Argonne National Laboratory in Lemont führend in der Entwicklung von Natrium-Ionen-Batterien, heißt es. Daneben wurde Bedrock vom Staat Illinois auch ein Anreizpaket zur Ansiedlung geboten.

„Die Entscheidung, nach Chicago zu kommen, fiel mir leicht. Es gibt wohl nur ein aktives Labor in Amerika, das eine erfolgreiche Automobilbatteriechemie hervorgebracht hat, und das ist hier“, sagte Spencer Gore. „Das Argonne National Laboratory hat das Buch über die moderne Natrium-Ionen-Technologie geschrieben. Heute freuen wir uns darauf, sie zu perfektionieren und zu skalieren, indem wir uns auf den großen regionalen Talentpool stützen, den sie aufgebaut haben.“

Bedrock Materials wurde 2023 von Rafael Vilá, CTO und Batteriewissenschaftler der Stanford University, sowie CEO Spencer Gore gegründet. Das Management- und Beraterteam besteht Firmenangaben zufolge „aus aktuellen und ehemaligen Führungskräften von Tesla, Volkswagen, General Motors, Samsung, Panasonic, QuantumScape, Sila Nanotechnologies, Enovix und Apple“.

