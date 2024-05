Gotion High-Tech baut schnell ladbare 5C-Batterie bald in Serie

Jener G-Current-Akku soll laut der Mitteilung des Unternehmens in 9,8 Minuten – also 9:48 Minuten – auf 80 Prozent Ladestand gebracht werden können, bis 90 Prozent Ladestand sollen 15 Minuten vergehen, so Gotion. Der neue Akkutyp soll „für den gesamten Bereich der Akkuanwendungen“ eingesetzt werden können. Damit sind fahrzeugseitig sowohl Batterie-elektrische Autos als auch Hybridfahrzeuge gemeint, aber auch unterschiedliche Zellchemien. Gotion erwähnt hier „LFP-, LMFP- und NCM-Chemiesysteme“. 5C bedeutet, dass die Batterie mit dem Fünffachen ihres Energiegehalts geladen werden kann – bei einem 50 kWh großen Akku würde das einer maximalen Ladeleistung von 250 kW entsprechen.

Cao Yong, Vice President des Engineering R&D Institute von Gotion High-Tech, gab auf der Konferenz an, dass „mit der Einführung der G-Current-Akkus die Massenproduktion startet“. Details zur Fertigung und potenzielle Kunden des neuen G-Current-Akkus sind aber nicht bekannt.

Neben der 5C-Batterie präsentierte Gotion auf der Konferenz auch den zylindrischen NCM-Stellary-Akku mit hohem Nickelgehalt. Ein hoher Nickelgehalt sorgt in der Regel für eine hohe Energiedichte und somit eine hohe Reichweite. Es soll aber auch eine hohe Ladeleistung möglich sein: Gotion verspricht für das Laden von zehn auf 70 Prozent eine Dauer von neun Minuten. „Mit dieser Zelle ausgestattete Akkupacks können in 5 Minuten für 350 km und in 10 Minuten für 600 km aufgeladen werden“, so das Unternehmen. Eine weitere Besonderheit: Dank des strukturellen Designs des Akkupacks soll 70 Prozent der Wärme in nur drei Sekunden aus dem Pack abgeleitet werden können, „wodurch eine Kühlung mit maximaler Geschwindigkeit unter extremen Bedingungen gewährleistet ist und erreicht wird, dass das Pack keine Wärme überträgt“.

Der hohe Nickelanteil treibt aber mit Blick auf die Rohstoffpreise auch die Kosten in die Höhe. Gotion gibt hier an, dass der Stellary-Akku ein selbst entwickeltes „Silizium-Kohlenstoff-Material der zweiten Generation“ verwendet. Mit den verwendeten Materialien und der hochpräzisen Produktion in der „Gen7-Fabrik“ von Gotion sollen die Herstellungskosten um 50 Prozent reduziert werden.

Die dritte Neuheit ist zwar noch nicht produktionsbereit, wurde aber dennoch angekündigt: Eine All-Solid-State-Akkutechnologie namens Gemstone. Der Gemstone-Akku soll eine Energiedichte von 350 Wh/kg erreichen, laut Gotion 40 Prozent höher als bei herkömmlichen NMC-Akkus. Derartige Vergleiche sind aber mit Vorsicht zu genießen.

Wie weit genau die Entwicklung ist, wird ebenfalls offen gelassen. Gotion erwähnt lediglich, dass die Gemstone-Batterie einen „200-Grad-Hot-Box-Test auf Anhieb erfolgreich bestanden“ habe. Die 200 Grad liegen über den in den chinesischen Normen festgelegten 130 Grad. Gotion sieht darin „in Bezug auf die Sicherheit einen bedeutenden Fortschritt in der Akkutechnologie“.

prnewswire.com