ABL bringt neue Privatkunden-Wallbox Pulsar heraus

Die neue Wallbox der Franken ist im Grunde genommen die ABL-Version des bekannten Modells Pulsar von Wallbox Chargers. Die Pulsar ist seit mehreren Jahren erhältlich und zeichnet sich durch ihr sehr kompaktes Gehäuse aus – Platz für eine Typ-2-Steckdose gibt es daher nicht, die Pulsar ist nur mit fest angeschlagenem Kabel erhältlich.

Die Wallbox ABL Pulsar mit 11 kW oder 22 kW kann beim Laden zuhause als Einzelprodukt oder in Verbindung mit Zubehörprodukten wie einem externen Zähler eingesetzt werden, teilt ABL mit. So kann optional zum Beispiel ein dynamisches Lastmanagement oder die effiziente Einbindung einer PV-Anlage realisiert werden. Hier setzt ABL auf Bundle-Lösungen: Zusammen mit dem Energy Meter Pulsar kann mit der Wallbox ABL Pulsar das E-Auto mit PV-Überschuss aus der eigenen Solaranlage geladen werden. Setzt man die Wallbox ABL Pulsar in Kombination mit einem MID-konformen Zähler ein, können Dienstwagenfahrer*innen einen Lade-Export für die Abrechnung mit dem Arbeitgeber erstellen.

Laut der Mitteilung soll die ABL Pulsar das Produktportfolio um eine intelligente Ladestation „ergänzen“. Für das private Laden hat ABL selbst seit vielen Jahren das Modell eMH1 im Angebot. Ob diese Baureihe – zum Beispiel als günstigeres Einstiegs-Produkt – weitergeführt wird oder mit der Zeit durch die ABL Pulsar ersetzt wird, ist nicht bekannt. Mit der eM4 hat ABL noch eine größere Wallbox im Programm, die auf das halböffentliche Laden (etwa für Unternehmen, die Wohnungswirtschaft und Parkhäuser) ausgelegt ist. Allerdings hat auch hier Wallbox Chargers mit der Pulsar Pro, Commander 2 und Copper SB eigene Lösungen im Angebot, um Ladeinfrastruktur in diesen Bereichen zu realisieren – ob nach der Übernahme derart ähnliche Produktlinien weitergeführt werden, ist offen.

