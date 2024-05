Cargo-Partner intensiviert Testprogramm für Elektro-Lkw

Erste Test absolvierte das Unternehmen nach eigenen Angaben bereits in Österreich und in der Slowakei. Eine Ausweitung auf weitere Länder in Zentral- und Osteuropa sei in Planung. Dabei sollen die kleinen bis mittelgroßen E-Lkw zunächst eher kürzere Distanzen zurücklegen. Cargo-Partner spricht von der „Abholungen und Zustellungen auf der ersten und letzten Meile“. Thomas Schledorn, Chief Operating Officer Overland bei Cargo-Partner, betont, sein Unternehmen sei bestrebt, nachhaltige Innovationen in der Logistikbranche voranzutreiben.

In Österreich initiierte das Unternehmen die Tests mit einem Mercedes-Benz eActros 300 Ende März, in der Slowakei mit einem Fuso eCanter Mitte April. Der eActros verkehrte dabei rund um den österreichischen Cargo-Partner-Hub in der Nähe des Wiener Flughafens. Dabei transportierte der E-Lkw im Schnitt rund 5,5 Tonnen Fracht pro Tag. Als besonderes Highlight bezeichnet der Logistiker eine Fahrt in die nahe gelegene Stadt St. Pölten: „Während der gesamten Fahrt lieferte der Lkw Fracht mit einer Gesamtnutzlast von 6,9 Tonnen aus und absolvierte alle Kundenstopps auf einer Gesamtstrecke von 264 km. Mit einem durchschnittlichen Energieverbrauch von nur 1 kWh/km erwies sich der Lkw als sehr energieeffizient – am Ende des Tages zeigte der Bordcomputer sogar noch eine Restkapazität von 38% bzw. 166 km an.“

In der Slowakei testete Cargo-Partner zwei Wochen lang den Fuso eCanter mit einer Nutzlast von 3,1 Tonnen und einer Reichweite von bis zu 200 Kilometern. Erprobt wurde dabei vor allem tägliche Fahrten innerhalb des Stadtgebietes von Bratislava. Das Unternehmen schickte das Modell aber auch auf Testfahrten zwischen seinem Hub in Bratislava und einem Lager in Dunajska Streda sowie von Bratislava nach Wien, Fischamend und zurück. Die Energieeffizienz sei mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 1 kWh/km auf dem gleichen Niveau wie bei den Testfahrten in Österreich, resümiert Cargo-Partner.

Für den nächsten Schritt plant der Logistiker nun „den Einsatz von E-Lkw im täglichen Betrieb in Zusammenarbeit mit ausgewählten Lkw-Partnerunternehmen“ und den Aufbau von Ladeinfrastruktur an seinen Hubs. Cargo-Partner bezeichnet sich selbst als Logistik-Komplettanbieter mit einem breiten Portfolio an Luft-, See-, Landtransport- und Logistik-Services und besonderen Stärken in den Bereichen Informationstechnologie sowie Supply Chain Optimierung. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben 4.000 Mitarbeitende und verfügt über 160 Niederlassungen in 40 Ländern.

cargo-partner.com