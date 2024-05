Daimler Truck North America bringt Lkw-Akkus in Kreislaufwirtschaft

Die Nordamerika-Einheit von Daimler Truck beabsichtigt mit der nun vorgestellten Kreislauf-Strategie, die Lebensdauer seiner verwendeten Fahrzeug-Batterien zu maximieren und den Materialabfall zu reduzieren. Vor allem Materialien und Produkte aus Seltenen Erden sollen so lange wie möglich im Kreislauf gehalten werden. Zur Beurteilung des Batteriezustands will der Hersteller auf „fortschrittliche Technologien“ zurückgreifen. Wichtig ist dabei vor allem die Frage, wann eine Lithium-Ionen-Batterie die Standards für den Einsatz in Fahrzeugen nicht mehr erfüllt. „Diese Erkenntnis leitet die Entscheidung über den optimalen Prozess zur Maximierung der Materialien für ein zweites Leben ein, wobei die Reparatur wann immer möglich Vorrang hat“, so Rakesh Aneja, Vizepräsident und Leiter der Zero-Emission Transformation Group bei Daimler Truck North America.

Wenn eine Batterie oder Komponente eines Elektrofahrzeugs nicht mehr repariert werden kann, wird sie in den US-Standorten von Detroit Diesel Remanufacturing aufbereitet, um in Fahrzeugen wiederverwendet zu werden. Dieser Prozess umfasst laut Daimler Truck North America die teilweise Demontage, den Austausch von Modulen und anschließende Qualitätstests. Derzeit werden „vor allem Detroit-Batterien und eAchsen wiederaufbereitet, mit dem Potenzial für eine weitere Expansion in der Zukunft“, heißt es.

Wiederverwendung als Speichersystem

Neu ist, dass Daimler Truck North America mit Nuvation Energy kooperiert, um nicht mehr Fahrzeug-taugliche Batterien in stationäre Energiespeichersysteme zu integrieren. Noch dieses Jahr sollen die ersten derartigen Speichersysteme im Betrieb von DTNA eingebettet werden, etwa im „Electric Island„, einer großflächigen Lkw-Ladeanlage. „Batteriespeichersysteme spielen angesichts der steigenden Nachfrage nach Ladeinfrastruktur und der Grenzen des derzeitigen Stromnetzes eine zentrale Rolle im Ökosystem der Elektrofahrzeuge“, vergegenwärtigt Aneja.

Ein weiterer Partner in der angestrebten Kreislaufwirtschaft von Daimler Truck North America wird Li-Cycle. Der Recycling-Spezialist erhält jene Batterien, die sich nur noch für die Demontage und das Recycling eignen.

Grundsätzlich strebt Daimler Truck North America bis 2039 die CO2-Neutralität aller neuen Produkte und Dienstleistungen von Direktlieferanten in Europa, den Vereinigten Staaten und Japan an.

daimlertruck.com