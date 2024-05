Englische Stadt Hull bekommt 40 Elektrobusse

Im Dezember 2023 hatte die Stadtverwaltung von Hull zusammen mit den Buslinienbetreibern Stagecoach, East Yorkshire Buses sowie dem East Riding of Yorkshire Council ein gemeinsames Angebot für das ZEBRA2-Programm (Zero Emission Bus Regional Areas) der britischen Regierung eingereicht. Im März erhielt Hull dann den Zuschlag für fast 6 Millionen Pfund. Diese sollen nun in den Kauf von 40 Elektrobussen fließen sowie in die Anschaffung der passenden Ladeinfrastruktur. Damit kann die Stadt ein Viertel der Flotte von 200 regelmäßig in Hull verkehrenden Dieselbussen ersetzen. Welches Busmodell die Stadt Hull nun kaufen wird, ist bislang unbekannt.

Die Busse sollen nach ihrer Tagesschicht in der Regel auf dem Betriebshof an einer Ladestationen aufgeladen werden. Stadtrat Mark Ieronimo, Mitglied des Ausschusses für Verkehr, Straßen und Autobahnen im Stadtrat von Hull, sagte: „Als Stadtverwaltung haben wir uns verpflichtet, bis 2045 einen Netto-Null-Emissionsausstoß zu erreichen. Diese neuen Elektrobusse werden eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels spielen, da sie Teile der bestehenden Dieselflotte auf 16 der 46 Linien in der Stadt ersetzen.“

Derzeit gibt es noch keine Elektro- oder Hybridbusse im öffentlichen Busverkehr in Hull, so dass die neuen Fahrzeuge neben den Vorteilen für die Umwelt auch eine breitere Wirkung haben könnten, „indem sie die Wahrnehmung der Busse durch unsere Einwohner und Besucher der Stadt verändern und dazu beitragen, die Fahrgastnachfrage zu fördern und zu steigern“, so Ieronimo weiter.

Ben Gilligan, geschäftsführender Direktor von East Yorkshire Buses, sagte: „Die Nachricht, dass wir die Finanzierung für die Einführung von emissionsfreien Bussen in Hull erhalten haben, ist eine fantastische Nachricht für unsere Stadt und wird durch die Beseitigung von Auspuffemissionen und die Verringerung des Lärms einen echten Unterschied für die Qualität der lokalen Umwelt bedeuten. Dies ist ein großer Fortschritt für die Nutzer von Bussen und wird mehr Menschen ermutigen, auf nachhaltige Verkehrsmittel umzusteigen“.

Matt Cranwell, Geschäftsführer von Stagecoach East Midlands, fügte hinzu: „Die Busbetreiber in Hull investieren in großem Umfang in neue Elektrobusse, um den öffentlichen Nahverkehr in die nächste Ära sauberer, leiser und umweltfreundlicher Dienstleistungen zu führen. Die Zusage der Stadtverwaltung, sich an den Infrastrukturkosten zu beteiligen, war ein wichtiger Faktor für den Erfolg der Hull Bus Alliance bei der Beantragung des ZEBRA-Zuschusses des Verkehrsministeriums. Busse stützen die lokale Wirtschaft, indem sie den Menschen wichtige Verkehrsverbindungen zu Arbeitsplätzen, Bildungseinrichtungen, Gesundheitsdiensten und Einzelhandelsgeschäften bieten, was Investitionen in nachhaltige Verkehrsmittel zu einer wichtigen Strategie für die zukünftige Entwicklung von Hull macht.“

