Formel E: Porsche bleibt auch in der Gen4-Ära

Erst im vergangenen Sommer hatte Porsche sein Engagement in der Formel E um zwei Jahre bis Ende 2026 verlängert. Als der Sportwagenbauer 2019 in die Formel E einstieg, war die Beteiligung an der ersten Elektro-Rennserie der Welt zunächst auf fünf Jahre bis zur Saison 2023/2024 angelegt.

Wie lange sich Porsche jetzt in der Formel E verpflichtet, geht aus der Mitteilung des Autobauers nicht hervor. Damit sich die Entwicklung eines eigenen Antriebs für die Gen4-Fahrzeuge lohnt, ist aber von einem mehrjährigen Projekt auszugehen – vermutlich bis zur Saison 15 oder 16. Vor einigen Wochen hat bereits Nissan sein Engagement bis zur Saison 16 verlängert, also bis 2029/2030.

Porsche begründet unter anderem genau mit diesem Antriebs-Reglement für die kommende, vierte Rennwagen-Generation der Formel E die erneute Verlängerung. Denn die Gen4 soll weitere Entwicklungsfreiheiten mit sich bringen, von denen die Hersteller noch mehr für ihre Serienprodukte lernen können“, wie Porsche schreibt.

Die Fahrzeuge der aktuellen, dritten Generation leisten 350 kW, was als Obergrenze festgelegt ist – gibt ein Auto auch nur kurzzeitig mehr Leistung ab, gibt es im Rennen eine Strafe. Die Hersteller entwickeln die Motoren, Inverter, Software und Hinterrad-Aufhängung selbst. Das Auto an sich, die Batterie und auch der aktuell nur zur Rekuperation genutzte Elektromotor an der Vorderachse sind Einheits-Bauteile. In der Gen3 Evo ab der kommenden Saison wird dieser Motor auch zeitweise zum Antrieb genutzt. Mit der Gen4 soll dann aber der nächste, große Schritt erfolgen und die Antriebsleistung auf 600 kW steigen – rekuperiert wird sogar mit bis zu 700 kW.

„Unser Engagement in der Formel E ist von Anfang an langfristig ausgerichtet“, erklärt Michael Steiner, Vorstand für Forschung und Entwicklung der Porsche AG. „Die Entwicklung unserer Rennfahrzeuge zeigt das enorme Potenzial der E-Mobilität. Künftig wollen wir in der Formel E noch mehr Erkenntnisse gewinnen und diese auf unsere Straßensportwagen übertragen. Als eine der wettbewerbsstärksten Serien im Motorsport treibt sie die technologischen Höchstleistungen von Porsche an.“

„Wir sind hellauf begeistert, dass Porsche weiter mit an Bord ist“, ergänzt Formel-E-CEO Jeff Dodds. „Mit ihrem Engagement und ihrem Spirit für Innovationen bildet die Marke einen Eckpfeiler der Meisterschaft – für mindestens vier weitere Jahre. Das Bekenntnis zur mit Spannung erwarteten Gen4 bedeutet einen neuen Standard im weltweiten Motorsport.“

