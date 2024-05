Abflauende Nachfrage in China? Tesla drosselt Model-Y-Output in Shanghai

Tesla gibt diesen Schritt wie üblich nicht öffentlich bekannt. Laut „Reuters“ lässt sich die Senkung der Model-Y-Produktion im Tesla-Werk in Shanghai aber aus Branchendaten herauslesen. Zudem zitiert die Nachrichtenagentur einen Insider, der bestätigt, dass im Unternehmen aktuell eine Reduzierung des Outputs um mindestens 20 Prozent im Zeitraum März bis Juni angestrebt werde.

Bei den Branchendaten greift „Reuters“ auf eine Statistik der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) zurück. Diese weist für März 49.498 und für 36.610 in China gebaute Model Y aus, was einem Rückgang von 17,7 bzw. 33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Baureihe war 2023 bekanntlich das meistverkaufte Modell weltweit – über alle Antriebsarten hinweg.

Die Drosselung der Produktion soll nun der schwächelnden Nachfrage nach dem Modell in China geschuldet sein. Denn dort wird der Großteil der im Werk Shanghai produzierten Autos verkauft. „Reuters“ führt den im Land entfachten „brutalen Preiskampf zwischen den Herstellern von Elektrofahrzeugen inmitten einer wirtschaftlichen Abkühlung“ als Hauptgrund für die schwindende Nachfrage an.

Insgesamt produzierte Tesla in den ersten vier Monaten des Jahres 287.359 Einheiten des Model Y und des Model 3 in China. Das sind fünf Prozent weniger als von Januar bis April 2023, wobei dem Agenturbericht zufolge die Produktion des Model 3 um 10 Prozent stieg. Ergo vor allem die schwächelnden Verkäufe beim Model Y für das Minus sorgten. Bekannt ist, dass viele chinesische Hersteller in jüngerer Zeit Modelle vorgestellt haben, die dem Model Y mit ihrem Look und Maßen Konkurrenz machen wollen. Offenbar mit erstem Erfolg. Und das, obwohl Tesla im April die Preise für das Model Y in China auf den niedrigsten Stand seit der Markteinführung des Modells im Jahr 2021 gesenkt und gleichzeitig ein zinsloses Finanzierungsprogramm für Käufer des Model 3 eingeführt hatte.

Teslas Anteil am gesamten chinesischen NEV-Markt (also reine Elektroautos und Plug-in-Hybride) sank laut „Reuters“ in den ersten vier Monaten dieses Jahres auf 6,8 Prozent. Im Gesamtjahr 2023 waren es 7,8 Prozent. Der einheimische Hersteller BYD führte das Segment in China mit einem Anteil von 34,3 Prozent (Jan. – April) an.

