48 neue E-Busse von MAN in Hamburg

Die neuen Fahrzeuge sind auf den Betriebshöfen Bergedorf, Schenefeld und Billbrook stationiert und kommen unter anderem auf den stark frequentierten Linien 2, 3, X3, 21, 29, 124, 130, 135, 186, 230, 235 und 281 zum Einsatz, wie VHH Bus mitteilt. Somit ist fast jedes vierte Fahrzeug der VHH-Flotte elektrisch unterwegs.

Bei den MAN-Bussen handelt es sich um zwölf Meter lange Solobusse. Neben dem elektrischen Antrieb sollen sich die Fahrzeuge etwa durch den großen Mobilitätsbereich für Kinderwagen und Rollstühle auszeichnen, zudem sind die Haltewunschtaster beleuchtet und haben eine Vibration. „Dies ermöglicht vielen Fahrgästen, unter anderem Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen, eine erleichterte Bedienung“, so die VHH. Luftduschen an den Türen sollen im Winter die warme Luft im Innenraum halten und so die Temperierung des Wageninneren verbessern. An zwei der 48 Fahrzeuge sind zudem Kameras anstelle der Außenspiegel installiert – die VHH erproben dieses „sicherheitsrelevante System in der betrieblichen Praxis“.

Die 48 Busse sind Teil einer größeren Bestellung. Im März 2023 hatte sich der drittgrößte Busbetreiber Deutschlands 350 Elektrobusse bei MAN und Daimler Buses gesichert – im Falle von MAN bis zu 100 Lion’s City 12 E, bei Daimler Buses hatten sich die VHH die Option auf bis zu 250 Mercedes eCitaro gesichert. Fix geordert wurden damals direkt 48 Solobusse von MAN sowie 47 Solo- und 48 Gelenkbusse von Daimler Buses. Diese 48 MAN sind nun in der Flotte aktiv.

„Innerhalb weniger Jahre haben wir fast ein Viertel der Flotte dekarbonisiert und die dafür notwendige Infrastruktur aufgebaut. Bis Ende des Jahres planen wir diesen Anteil weiter auf über 30 Prozent der Gesamtflotte zu erhöhen“, sagt Lorenz Kasch, Geschäftsführer von vhh.mobility. „Ich bin stolz auf meine Kolleginnen und Kollegen bei vhh.mobility, die innerhalb kürzester Zeit mit großem Einsatz eine herausragende Expertise aufgebaut haben, die unserem Anspruch, Treiberin der Mobilitätswende zu sein, mehr als gerecht wird.“

Anjes Tjarks, Hamburgs Senator für Verkehr und Mobilitätswende, ergänzt: „Die neuen E-Busse zahlen nicht nur auf die Klimaziele ein, machen die Luft in unserer Stadt sauberer und sind leiser, sie bieten auch mehr Komfort, Platz und Barrierefreiheit für die Fahrgäste und somit einen weiteren Anreiz, auf den ÖPNV umzusteigen.“

vhhbus.de