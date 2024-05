Trinity präsentiert zweites Elektro-Motorrad

Die neue Panthera Aero bietet eine maximale Leistung von 11 kW und erreicht 90 km/h Höchstgeschwindigkeit. Mit der optionalen Performance-Line (299 Euro) steigert sich die Leistung auf 16 kW und es sind 100 km/h in der Spitze möglich. Für andere Führerschein-Klassen kann die Höchstgeschwindigkeit aber auch auf 45 km/h gedrosselt werden – für 149 Euro extra.

Mit den 11 kW Leistung und maximal 601 Nm Drehmoment am Hinterrad bleibt die Panthera Aero etwas hinter der 2023 vorgestellten Panthera (18 kW bzw. 22 kW mit der Performance-Line und bis zu 784 Nm am Hinterrad) zurück. Die Technik der beiden Enduros ist im Kern gleich: Herzstück ist ein Vier-Gang-Getriebe, das speziell für den E-Antrieb entwickelt wurde. Im ersten Gang soll die Panthera Aero „zu einem Raubtier“ werden, während sie im vierten Gang „gemütlich dahingleite“, so das Unternehmen. Zusätzlich zu dem Getriebe gibt es noch zwei elektronische Leistungsstufen – der L-Modus sorgt für entspanntes Cruisen, während der H-Modus „eine Extraportion Adrenalin verspricht“.

Wie schon bei der „großen“ Panthera gibt es drei Akku-Optionen mit Zellen von CATL. Alle drei Akkus haben 72 Volt Spannung, werden aber mit 40, 50 oder 60 Ah Kapazität angeboten. Der kleinste Akku soll für 1,5 Stunden Fahrt reichen, der größte für drei Stunden – eine Reichweite in Kilometern gibt Trinity nicht an. Der 50-Ah-Akku kostet 350 Euro Aufpreis, für den 60-Ah-Akku werden 700 Euro fällig.

Zum Marktstart ist die Panthera Aero ab 5.999 Euro erhältlich und kann ab sofort vorbestellt werden. Die Auslieferungen beginnen ab Mitte Juni. Aber: Die Straßenzulassung gibt es nur optional und kostet 349 Euro extra.

pressebox.de, trinity-electric-vehicles.de