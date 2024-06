Translink erhält von Wrightbus die ersten von hundert Elektrobussen

Tausende von Fahrgästen sollen dadurch in Kürze in den Genuss von CO2-freien Reisen kommen und ein neues Fahrerlebnis genießen. Zunächst werden 40 Busse für Ulsterbus ausgeliefert, die in Derry-Londonderry, Limavady, Strabane, Coleraine und Portadown zum Einsatz kommen sollen. Weitere 60 Elektrobusse sollen an die Metro der nordirischen Metropole Belfast gehen. Ist die erst einmal abgeschlossen, so wird die Busflotte dort zu 50 Prozent aus emissionsfreien vollelektrischen Bussen bestehen und zu 50 Prozent aus emissionsarmen Verbrennern. Das soll zu einer saubereren Stadt beitragen.

Die neuen modernen Busse, die vom Ministerium für Infrastruktur finanziert werden, verbessern den Fahrgastkomfort und bieten den Fahrgästen deutlich leisere und bequemere Fahrten. Die Busse werden auch verbesserte Standards für Barrierefreiheit erfüllen und mit den neuesten Funktionen für die Fahrgäste ausgestattet sein, wie z. B. Wi-Fi, USB-Ladebuchsen und digitale audiovisuelle Ansagen der nächsten Haltestelle.

Chris Conway, Vorstandsvorsitzender der Translink-Gruppe, sagte: „Dies sind aufregende Zeiten, in denen unsere emissionsfreie Flotte den Busverkehr in ganz Nordirland verändern wird und dazu beiträgt, dass mehr Menschen mit dem Bus unterwegs sind. Wir sind stolz darauf, unseren Teil zu einer saubereren, grüneren und nachhaltigeren Gesellschaft beizutragen.“ Die Translink-Gruppe peile an, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu sein, und die Einführung dieser Busse sei ein weiterer großer Meilenstein auf diesem Weg, so Conway weiter.

Jean-Marc Gales, Geschäftsführer von Wrightbus, fügte hinzu: „Wrightbus hat bei der Entwicklung dieser Busse eng mit Translink zusammengearbeitet, um die Kohlendioxidemissionen in Nordirland zu senken und mehr Menschen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu gewinnen. Gemeinsam haben wir eine marktführende Technologie entwickelt, die nun weltweit gefragt ist und den Fertigungssektor der Region unterstützt, indem sie hochqualifizierte grüne Arbeitsplätze schafft und erhält.“

Die Auslieferung der Flotte von insgesamt 100 Elektrobussen, die bereits im Herbst 2022 bestellt worden war, wird im Juni 2024 beginnen, das letzte Fahrzeug wird im ersten Quartal 2025 eintreffen. Bei den bestellten Bussen handelt es sich teils um Exemplare des Doppeldeckers StreetDeck Electroliner und teils um Exemplare des Solobusses GB Kite Electroliner. Die neue Flotte wird auch durch eine Hightech-Ladeinfrastruktur in den örtlichen Busdepots unterstützt.

wrightbus.com