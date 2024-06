Marelli erhält Großauftrag für Batterie-Kühlplatte

Der Auftrag umfasst verschiedene Fahrzeugplattformen und -segmente für den chinesischen, nordamerikanischen und europäischen Markt, wie Marelli mitteilt. Um welchen Kunden es sich dabei handelt, wird in der Mitteilung – wie in der Branche meist üblich – nicht genannt. Angesichts der hohen Stückzahlen, den mehreren Plattformen und auch den verschiedenen Märkten kommen eigentlich nur die Großkonzerne wie die Volkswagen Group, Stellantis oder General Motors in Frage.

Marellis Battery Thermal Plate ist ein Bestandteil des Thermomanagements der Batterie. Die Platte, die laut dem Zulieferer „extrem flach“ sein soll, wird unten in das Batteriegehäuse gelegt, die Batteriezellen bzw. -module sitzen dann auf der Kühlplatte. Mit dem speziellen „Dot Dimples“-Design, also gezielt positionierten Vertiefungen, soll der Wärmeaustausch zwischen den Zellen und der Platte optimiert werden. „Dank spezifischer Wege der Wärmeströme stabilisiert diese Lösung die Temperatur der Batteriezellen und sorgt für eine hervorragende Temperaturgleichmäßigkeit“, so Marelli. Und da die Battery Thermal Plate so flach ist, bleibt im Batteriegehäuse mehr Platz für die Zellen, zudem wird die Integration einfacher.

Die „Dot Dimples“ sollen zudem schnell „an die Bedürfnisse jedes Kunden für verschiedene Batterietypen und -geometrien“ angepasst werden können. So sind nicht nur kleine oder extragroße Formate möglich, auch das Kühlverhalten kann auf die jeweilige Batterie angepasst werden. Dafür unterhält Marelli Testlabors und Simulationskapazitäten in seinen weltweiten Entwicklungszentren. Die Produktion soll nahe an den drei Hauptmärkten erfolgen, konkret in China, Mexiko und für Europa in Rumänien.

Das Thermomanagement einer Batterie im Elektroauto ist sehr wichtig. Das Wärmemanagement wirkt sich etwa auf die Batterielebensdauer, die Reichweite des Fahrzeugs, die Leistung des Antriebssystems und die Schnellladefähigkeit aus. Unabhängig von der Außentemperatur und Nutzung muss die Batterie im optimalen Temperaturbereich bleiben, um die geforderte Leistung zu erbringen. Zudem ist der Energieverbrauch des Wärmemanagements (egal ob für die Batterie oder den Innenraum) ein wichtiger Faktor beim Gesamtverbrauch des Fahrzeugs – und damit der Reichweite.

„Wir sind stolz auf diesen wichtigen Auftrag, der unsere Zusammenarbeit mit globalen Automobilherstellern bei Technologien, die für die Optimierung des thermischen Energiemanagements von Fahrzeugen von entscheidender Bedeutung sind, weiter stärkt“, sagt Shuji Kobayashi, Präsident des Geschäftsbereichs Green Technology Solutions von Marelli. „Mit unserer fundierten Erfahrung und unserem umfassenden Portfolio unterstützen wir OEMs dabei, die effizientesten Lösungen für Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsmotorfahrzeuge zu finden und uns an ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen, um gemeinsam mit unseren Kunden ihre Fahrzeuge von morgen zu entwickeln.“

