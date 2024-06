Hamburger Hafen erprobt E-Lkw-Duo von Volvo

Die beiden Elektro-Lkw werden von der Spedition Container-Transport-Dienst GmbH (CTD) zunächst für Containerumfuhren im Hamburger Hafen eingesetzt – und dabei nach Angaben der Projektinitiatoren umfassend getestet. Im Rahmen dieser Tests sollen Daten gesammelt werden, die der HHLA eine Entscheidungsgrundlage für mögliche Beschaffungen weiterer E-Trucks liefern. Bei der Erprobung stehen vor allem der effiziente Einsatz der Trucks im Hamburger Hafengebiet sowie die Ladevorgänge im Fokus.

Der Volvo FH Electric gehört zu den bereits viel erprobten E-Lkw der Branche. Bei voller Beladung kann das Modell 260 bis 340 Kilometer zurücklegen. Die in Hamburg eingesetzten Lkw haben einen 540 kWh Batteriespeicher an Bord und eine maximale Ladeleistung von 250 kW. Geladen werden sie „zunächst mithilfe der öffentlich verfügbaren Ladeinfrastruktur“, heißt es in einer begleitenden Mitteilung.

CTD-Geschäftsführer Ralph Frankenstein, kommentiert: „Wir freuen uns darauf, die beiden E-Trucks umfangreich zu testen und unseren Kunden somit umweltfreundliche Transporte anbieten zu können. Im Jahr unseres 50-jährigen Bestehens leisten wir so einen weiteren wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Logistik.“

Für HHLA-Chefin Angela Titzrath sind umweltfreundliche, ressourcenschonende Prozesse und logistische Dienstleistungen ein wichtiger Pfeiler der unternehmerischen HHLA-Strategie. „Dafür haben wir uns das ambitionierte Ziel gesetzt, bis 2040 konzernweit klimaneutral zu produzieren. Auf diesem Weg setzen wir auf innovative Technologien, um die CO2-Emissionen auch im Sinne unserer Kunden weiter zu senken. Die Einführung der neuen E-Trucks ist dabei ein weiterer entscheidender Schritt der HHLA auf dem Weg in eine klimafreundlichere Zukunft.“

Bei seinen automatisierten, fahrerlosen Fahrzeugen (automated guided vehicles = AGV) hat die HHLA bereits die Antriebswende eingeläutet. Im Rahmen des Förderprojekts FRESH erprobte das Unternehmen bereits, inwiefern ihre automatischen Containertransporter als mobile Speicher in das deutsche Energienetz eingebunden werden können.

An den eigenen Terminals in Europa seien zudem bereits elektrisch betriebene Containerkräne und Zugmaschinen im Einsatz. Und: Die HHLA gibt an im „Clean Port & Logistics Cluster“ gemeinsam mit Partnerunternehmen den Einsatz wasserstoffbetriebener Geräte zu erörtern und dazu mit batterie-elektrischen Geräten zu vergleichen. Die HHLA-Bahntochter Metrans setzt E-Trucks unterdessen bereits seit zwei Jahren für Containertransporte ein.

