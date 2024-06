Tesla Model S auch nach über 692.000 Kilometern mit Originalbatterie

Paul Curzon, Besitzer des Modells und Betreiber von Eco Executive Travel, teilt in einem Video mit, dass das schwarze Model S noch über Garantie verfüge. Zudem kann er die Supercharger weiterhin kostenlos nutzen. Dies soll umgerechnet rund 8.200 bis 11.800 Euro pro Jahr an Einsparungen erzielen. Angesichts dessen eigne sich das Elektroauto laut ihm als ideales Taxi.

Die vollelektrische Limousine des US-Autobauers wird seit dem Kauf im Jahr 2016 täglich als Taxi für Fahrten von und zu Flughäfen in Großbritannien eingesetzt. Aufgrund der intensiven Nutzung muss das Model S pro Tag mehrfach an den Superchargern geladen werden, oft auch bis zu einem State of Charge von 100 Prozent. Wie Curzon mitteilt, verlor der Akku dennoch nur etwa 105 Kilometer an Reichweite. Neu verfügte das Fahrzeug über einen Akku mit 90 kWh und einer NEFZ-Reichweite von 557 Kilometern.

Auch sonst sollen in den acht Jahren keine großartigen Reparaturen angefallen sein. Lediglich „grundlegende vorbeugende Wartungsarbeiten“ habe das Model S durchlaufen. Doch sehen Sie selbst, was Curzon gegenüber AutoTrader zum Fahrzeug und seinem Einsatz erzählt:

