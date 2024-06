Deutsche Tamoil holt für HPC-Rollout an HEM-Tankstellen Smatrics an Bord

Smatrics übernimmt neben der Planung und Errichtung der Schnellader auch deren späteren Betrieb und die Abrechnung. Geplant sei die Errichtung von Schnellladepunkten mit bis zu 400 kW, teilen die Partner mit. Wie viele Standorte ausgestattet werden sollen bzw. wie viele Lader insgesamt geplant sind, nennen sie allerdings nicht.

Smatrics präzisiert lediglich, dass neben der „neuesten HPC-Ladehardware mit bis zu 400 kW“ auch die eigene charVIS-Softwareplattformen für Betrieb und Abrechnung zur Anwendung komme. Auf einem beigefügten Pressebild ist ein Hypercharger von Alpitronic abgebildet, was dessen Einsatz wahrscheinlich macht. Bei den bisher ausgewählten Tankstellen soll es sich um Standorte handeln, die schnell und bequem erreichbar sind und mit umfangreichen Serviceangeboten (Bistro, Sanitärbereich oder Autowaschanlagen) aufwarten. Zusätzlich sei auch die Errichtung von Schnellladeinfrastruktur auf Grundstücken außerhalb von Tankstellen geplant, heißt es.



„Wir freuen uns, HEM über die nächsten Jahre beim Ausbau der Schnellladeinfrastruktur als White-Label 360°-Komplettanbieter, unterstützen zu dürfen. Die eigene E-Ladeinfrastruktur bietet Tankstellenbetreibern die Chance, ihr Angebot zu erweitern und bestehende Services mit dem des Ladens zu verknüpfen“, sagt Smatrics-CEO Hauke Hinrichs. Als Tochter von Verbund und der EnBW betreibt Smatrics in Österreich das größte HPC-Ladenetz.

„High Power Charger sind für uns ein fixer Baustein im Antriebsmix der Zukunft an HEM-Tankstellen. Mit Smatrics als erfahrenem Partner bekommen wir alle Leistungen in höchster Qualität aus einer Hand“ ,äußert Carsten Pohl, Geschäftsführer der Deutschen Tamoil GmbH – ansässig in Hamburg und Teil der

niederländischen Oilinvest-Gruppe. Letztere betreibt in Europa nach eigenen Angaben rund 2.450 Tankstellen und eine eigene Raffinerie in Hamburg.

smatrics.com, hem-tankstelle.de