Reading Buses bestellt 24 Enviro400EV bei Alexander Dennis

Die 24 neuen Alexander Dennis Enviro400EV werden die ersten Elektrobusse im Fuhrpark von Reading Buses sein. Die Anschaffung wurde durch eine erfolgreiche Bewerbung um Mittel aus der zweiten Runde des Zero-Emission Regional Bus Areas-Programms (ZEBRA 2) der britischen Regierung möglich. Ein Auftragsvolumen oder gar die Höhe der möglichen Fördermittel werden nicht genannt.

Die neuen Elektrobusse sollen auf den verkehrsreichen Linien 17 und 21 ab 2025 eingesetzt werden. Sie sollen problemlos einen ganzen Tag auf den beiden Linien verkehren können, teilt Alexander Dennis mit. Möglich machen soll dies ein 472 kWh großer Akku. Dabei handelt es sich um die größte Option für den Enviro400EV. Die maximale Reichweite gibt der Hersteller für diese Variante mit 260 Meilen (ca. 418 Kilometer) an. Das von ADL konzipierte Modell gibt es auch mit einem 354-kWh-Akku. Für diese Konfiguration hat sich Reading Buses jedoch nicht entschieden.

Das Aufladen der E-Busse soll im Depot von Reading Buses erfolgen, welches mit 13 Schnellladegeräten aufgerüstet wird, die jeweils zwei Fahrzeuge gleichzeitig aufladen können. Details dazu gibt es nicht.

„Wir haben Vorführfahrzeuge verschiedener Anbieter umfassend getestet. Dabei waren uns vor allem die Erfahrungen der Kunden und die unserer Fahrer am wichtigsten, bevor wir uns mit der technischen Seite befassten. Von allen Vorführfahrzeugen bietet der neue Alexander Dennis Enviro400EV die beste Ausstattung für die Kunden an Bord und die Fahrer, die ihn getestet haben, waren sehr beeindruckt“, so Robert Williams, CEO von Reading Buses. „Wir freuen uns, Reading Buses als einen der ersten Kunden für unsere Elektrobusse der nächsten Generation begrüßen zu dürfen. Unser Enviro400EV der nächsten Generation wird Reading Buses einen großartigen Einstieg in die emissionsfreie Technologie ermöglichen“, ergänzt Mark Taylor, Regional Sales Manager bei Alexander Dennis.

Mit neuer Generation meint ADL die – abseits der Elektrobus-Kooperation mit BYD – in alleiniger Verantwortung konzipierte Variante des Enviro400EV, dessen Marktstart im November letzten Jahres verkündet wurde. Parallel dazu ging auch das kleine Modell Enviro100EV in den Verkauf. Beide Modelle hatte ADL bereits 2022 auf der Euro Bus Expo in Birmingham enthüllt. Sie basieren auf einer neuen Konzern-Plattform für BEV und FCEV, in die laut ADL „die Erkenntnisse der gesamten NFI-Gruppe“ eingeflossen sind.

