Wattif und die B&B Hotels kooperieren beim Ausbau der Ladeinfrastruktur

„Das flexible Modell von Wattif Europe, in dem wir den Betrieb der Infrastruktur komplett in die Hände der Experten legen können, war ausschlaggebend für unsere Entscheidung, eine langfristige Partnerschaft einzugehen. Außerdem hat uns die Schnelligkeit in der Umsetzung begeistert“, teilt Nischhal Pradhan, Business Development Manager Construction der B&B Hotels Germany GmbH, mit.

Innerhalb von drei Tagen hat Wattif die zwölf Ladestationen an Parkplätzen des B&B Hotels in Wien installiert. Dabei handelt es sich um AC-Ladepunkte mit fest angeschlagenem Typ-2-Kabel. Zu den Ladeleistungen gibt es jedoch keine Auskunft.

Welche Standorte neben Wien noch mit Lademöglichkeiten von Wattif ausgestattet werden sollen, geht aus der kurzen Mitteilung nicht hervor. Ebenso wenig die weitere Verteilung der restlichen 88 Ladestationen auf die übrigen 19 Standorte. Und auch zum Zeithorizont gibt es keine Angabe. Klar ist hingegen, dass Wattif alle Aspekte von der Planung und Installation über Wartung und Betrieb bis zur Abrechnung und Weiterentwicklung der Standorte übernimmt.

„Wir freuen uns über die Entscheidung und das in uns gesetzte Vertrauen“, so Geschäftsführer Jörg Koch-Losekamm von der in Innsbruck beheimateten österreichischen Tochter des norwegischen Mutterkonzerns.

Neben B&B Hotels hat auch die Deutsche Hospitality Wattif ihr Vertrauen geschenkt. Auch bei der im vergangenen Jahr bekannt gewordenen Kooperation ging es in einem ersten Schritt um den Aufbau von 100 Ladegeräten an 20 Hotels der Marken Steigenberger Hotels & Resorts und IntercityHotel in Deutschland und Österreich.

